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В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/detonatsiya-1932786214.html
В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.03.2024
В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:26
2024-03-13T17:26
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 марта по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате детонации взрывоопасного предмета по проспекту Карпова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мариуполь, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

СЦКК ДНР: в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 марта по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате детонации взрывоопасного предмета по проспекту Карпова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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