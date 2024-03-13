https://ria.ru/20240313/detonatsiya-1932786214.html

В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.03.2024

В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:26

2024-03-13T17:26

2024-03-13T17:26

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 марта по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате детонации взрывоопасного предмета по проспекту Карпова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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мариуполь, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия