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В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.03.2024
В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:26
2024-03-13T17:26
2024-03-13T17:26
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 марта по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате детонации взрывоопасного предмета по проспекту Карпова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мариуполь, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина