https://ria.ru/20240313/bundesver-1932752354.html
Шольц исключил участие бундесвера в наведении ударов ВСУ
Шольц исключил участие бундесвера в наведении ударов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
Шольц исключил участие бундесвера в наведении ударов ВСУ
Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:18
2024-03-13T15:18
2024-03-13T16:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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германия
олаф шольц
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая перед бундестагом."Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл которых будет, только если при этом будут задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", — сказал он.По словам Шольца, речь идет об участии в принятии решении о том, "куда целиться, куда стрелять и что поражать". "Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", — подчеркнул канцлер.Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц
Шольц исключил участие бундесвера в наведении ударов ВСУ
Шольц: немецкие военные не будут помогать ВСУ наводить удары по позициям России
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая перед бундестагом.
"Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл которых будет, только если при этом будут задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", — сказал он.
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По словам Шольца, речь идет об участии в принятии решении о том, "куда целиться, куда стрелять и что поражать".
"Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", — подчеркнул канцлер.
Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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