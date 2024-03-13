https://ria.ru/20240313/bundesver-1932752354.html

Шольц исключил участие бундесвера в наведении ударов ВСУ

Шольц исключил участие бундесвера в наведении ударов ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024

Шольц исключил участие бундесвера в наведении ударов ВСУ

Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:18

2024-03-13T15:18

2024-03-13T16:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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германия

олаф шольц

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, а немецкие военнослужащие не будут помогать ВСУ с выбором целей и наведением, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая перед бундестагом."Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл которых будет, только если при этом будут задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", — сказал он.По словам Шольца, речь идет об участии в принятии решении о том, "куда целиться, куда стрелять и что поражать". "Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими. Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", — подчеркнул канцлер.Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, украина, германия, олаф шольц