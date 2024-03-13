https://ria.ru/20240313/borrel-1932727509.html
В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России
В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России - РИА Новости, 13.03.2024
В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России
Пользователи Х осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы". РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:16
2024-03-13T14:16
2024-03-13T14:21
россия
москва
украина
владимир путин
жозеп боррель
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_0:315:3021:2014_1920x0_80_0_0_da4aba993362dd86711b6c7e591ed0ff.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Х осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы"."Вам наплевать на напрасные смерти молодых украинцев, вас волнует только ослабление России", — написал пользователь."Уходи в отставку", — призвал другой."А европейцы в этот момент голодают", — заметил третий."Договоритесь о мире, хватит подпитывать эту мясорубку", — возмутился читатель."В результате этого конфликта Украина будет разрушена. Вступайте в переговоры с Россией, чтобы разрешить конфликт, или в конечном итоге столкнетесь с разрушительными последствиями", — заключили читатели.Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/evrosoyuz-1932270431.html
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932703882.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_181:0:2866:2014_1920x0_80_0_0_7151365640f20df1fe43306adc56f1e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, владимир путин, жозеп боррель, дмитрий киселев, вооруженные силы украины
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Пользователи Х
осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы".
"Вам наплевать на напрасные смерти молодых украинцев, вас волнует только ослабление России", — написал пользователь.
Боррель призвал Евросоюз нарастить долги ради обороны
"Уходи в отставку", — призвал другой.
"А европейцы в этот момент голодают", — заметил третий.
"Договоритесь о мире, хватит подпитывать эту мясорубку", — возмутился читатель.
"В результате этого конфликта Украина будет разрушена. Вступайте в переговоры с Россией, чтобы разрешить конфликт, или в конечном итоге столкнетесь с разрушительными последствиями", — заключили читатели.
Наблюдаем конец. В Швеции сделали неожиданное заявление о России
Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва
стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ
на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины
оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились