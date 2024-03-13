https://ria.ru/20240313/borrel-1932727509.html

В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России

В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России - РИА Новости, 13.03.2024

В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России

Пользователи Х осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы". РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:16

2024-03-13T14:16

2024-03-13T14:21

россия

москва

украина

владимир путин

жозеп боррель

дмитрий киселев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Х осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы"."Вам наплевать на напрасные смерти молодых украинцев, вас волнует только ослабление России", — написал пользователь."Уходи в отставку", — призвал другой."А европейцы в этот момент голодают", — заметил третий."Договоритесь о мире, хватит подпитывать эту мясорубку", — возмутился читатель."В результате этого конфликта Украина будет разрушена. Вступайте в переговоры с Россией, чтобы разрешить конфликт, или в конечном итоге столкнетесь с разрушительными последствиями", — заключили читатели.Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240311/evrosoyuz-1932270431.html

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932703882.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

россия

москва

украина

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россия, москва, украина, владимир путин, жозеп боррель, дмитрий киселев, вооруженные силы украины