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В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России - РИА Новости, 13.03.2024
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14:16 13.03.2024 (обновлено: 14:21 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/borrel-1932727509.html
В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России
В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России - РИА Новости, 13.03.2024
В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России
Пользователи Х осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы". РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:16
2024-03-13T14:21
россия
москва
украина
владимир путин
жозеп боррель
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Х осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы"."Вам наплевать на напрасные смерти молодых украинцев, вас волнует только ослабление России", — написал пользователь."Уходи в отставку", — призвал другой."А европейцы в этот момент голодают", — заметил третий."Договоритесь о мире, хватит подпитывать эту мясорубку", — возмутился читатель."В результате этого конфликта Украина будет разрушена. Вступайте в переговоры с Россией, чтобы разрешить конфликт, или в конечном итоге столкнетесь с разрушительными последствиями", — заключили читатели.Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/evrosoyuz-1932270431.html
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932703882.html
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россия
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украина
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россия, москва, украина, владимир путин, жозеп боррель, дмитрий киселев, вооруженные силы украины
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины

В Сети потребовали отставки Борреля после резкого заявления о России

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Х осудили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, назвавшего помощь Украине отражением решимости Запада защитить себя от "российской угрозы".
"Вам наплевать на напрасные смерти молодых украинцев, вас волнует только ослабление России", — написал пользователь.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Боррель призвал Евросоюз нарастить долги ради обороны
11 марта, 12:31
"Уходи в отставку", — призвал другой.
"А европейцы в этот момент голодают", — заметил третий.
"Договоритесь о мире, хватит подпитывать эту мясорубку", — возмутился читатель.
"В результате этого конфликта Украина будет разрушена. Вступайте в переговоры с Россией, чтобы разрешить конфликт, или в конечном итоге столкнетесь с разрушительными последствиями", — заключили читатели.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Наблюдаем конец. В Швеции сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 12:53
Западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Как ранее подчеркивал российский лидер, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Австрийские миротворческие силы НАТО EUFOR - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились
9 марта, 08:00
 
РоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинЖозеп БоррельДмитрий КиселевВооруженные силы Украины
 
 
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