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Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко
Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко - РИА Новости, 13.03.2024
Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко
Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:40
2024-03-13T14:40
2024-03-13T14:40
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Данное мероприятие проведет центр "Мой бизнес". Участники видеоконференции смогут задать вопросы об особенностях ведения бизнеса с представителями Марокко и тонкостях торговых взаимоотношений. Также в планах на встрече обсудить самые перспективные направления на рынке, оптимальные способы выхода на рынок этой страны, способы взаимодействия с местными компаниями, барьеры на пути продвижения российской продукции и многое другое. Как рассказала замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева, сейчас доля внешнеторгового оборота Иркутской области с Марокко составляет менее 1%, в основном это экспортные поставки угля и лесоматериалов. "В то же время Приангарье может предложить уникальные товары, например, в сфере пищевой или химической промышленности, и именно личное общение с Торгпредом может помочь найти окно возможностей. В мае планируется реверсная бизнес-миссия предприятий пищевой и химической промышленности из Марокко, и данная встреча поможет более качественно к ней подготовиться", – цитирует пресс-служба Васильеву. Участие в мероприятие бесплатное. Необходима регистрация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, иркутская область, марокко, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Иркутская область, Марокко, Россия
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данное мероприятие проведет центр "Мой бизнес". Участники видеоконференции смогут задать вопросы об особенностях ведения бизнеса с представителями Марокко
и тонкостях торговых взаимоотношений. Также в планах на встрече обсудить самые перспективные направления на рынке, оптимальные способы выхода на рынок этой страны, способы взаимодействия с местными компаниями, барьеры на пути продвижения российской продукции и многое другое.
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Как рассказала замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области
Светлана Васильева, сейчас доля внешнеторгового оборота Иркутской области с Марокко составляет менее 1%, в основном это экспортные поставки угля и лесоматериалов.
"В то же время Приангарье может предложить уникальные товары, например, в сфере пищевой или химической промышленности, и именно личное общение с Торгпредом может помочь найти окно возможностей. В мае планируется реверсная бизнес-миссия предприятий пищевой и химической промышленности из Марокко, и данная встреча поможет более качественно к ней подготовиться", – цитирует пресс-служба Васильеву.
Участие в мероприятие бесплатное. Необходима регистрация.