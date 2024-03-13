https://ria.ru/20240313/biznes-1932730457.html

Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко

Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко - РИА Новости, 13.03.2024

Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко

Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:40

2024-03-13T14:40

2024-03-13T14:40

твой бизнес

твой бизнес – новости

иркутская область

марокко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932734239_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_dd4140d92211a6fcdf3bcca73cb64061.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Данное мероприятие проведет центр "Мой бизнес". Участники видеоконференции смогут задать вопросы об особенностях ведения бизнеса с представителями Марокко и тонкостях торговых взаимоотношений. Также в планах на встрече обсудить самые перспективные направления на рынке, оптимальные способы выхода на рынок этой страны, способы взаимодействия с местными компаниями, барьеры на пути продвижения российской продукции и многое другое. Как рассказала замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева, сейчас доля внешнеторгового оборота Иркутской области с Марокко составляет менее 1%, в основном это экспортные поставки угля и лесоматериалов. "В то же время Приангарье может предложить уникальные товары, например, в сфере пищевой или химической промышленности, и именно личное общение с Торгпредом может помочь найти окно возможностей. В мае планируется реверсная бизнес-миссия предприятий пищевой и химической промышленности из Марокко, и данная встреча поможет более качественно к ней подготовиться", – цитирует пресс-служба Васильеву. Участие в мероприятие бесплатное. Необходима регистрация.

https://ria.ru/20240313/natsproekt-1932708291.html

иркутская область

марокко

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, иркутская область, марокко, россия