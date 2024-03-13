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Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко - РИА Новости, 13.03.2024
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14:40 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/biznes-1932730457.html
Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко
Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко - РИА Новости, 13.03.2024
Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко
Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:40
2024-03-13T14:40
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Данное мероприятие проведет центр "Мой бизнес". Участники видеоконференции смогут задать вопросы об особенностях ведения бизнеса с представителями Марокко и тонкостях торговых взаимоотношений. Также в планах на встрече обсудить самые перспективные направления на рынке, оптимальные способы выхода на рынок этой страны, способы взаимодействия с местными компаниями, барьеры на пути продвижения российской продукции и многое другое. Как рассказала замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева, сейчас доля внешнеторгового оборота Иркутской области с Марокко составляет менее 1%, в основном это экспортные поставки угля и лесоматериалов. "В то же время Приангарье может предложить уникальные товары, например, в сфере пищевой или химической промышленности, и именно личное общение с Торгпредом может помочь найти окно возможностей. В мае планируется реверсная бизнес-миссия предприятий пищевой и химической промышленности из Марокко, и данная встреча поможет более качественно к ней подготовиться", – цитирует пресс-служба Васильеву. Участие в мероприятие бесплатное. Необходима регистрация.
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твой бизнес – новости, иркутская область, марокко, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Иркутская область, Марокко, Россия

Иркутские субъекты МСП обсудят ведение бизнеса с представителями Марокко

© Фото : Правительство Иркутской областиЦентр "Мой бизнес" в Иркутской области
Центр Мой бизнес в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Правительство Иркутской области
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Видеоконференция с Торговым представителем РФ в Королевстве Марокко пройдет 22 марта для иркутских предпринимателей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данное мероприятие проведет центр "Мой бизнес". Участники видеоконференции смогут задать вопросы об особенностях ведения бизнеса с представителями Марокко и тонкостях торговых взаимоотношений. Также в планах на встрече обсудить самые перспективные направления на рынке, оптимальные способы выхода на рынок этой страны, способы взаимодействия с местными компаниями, барьеры на пути продвижения российской продукции и многое другое.
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Как рассказала замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева, сейчас доля внешнеторгового оборота Иркутской области с Марокко составляет менее 1%, в основном это экспортные поставки угля и лесоматериалов.
"В то же время Приангарье может предложить уникальные товары, например, в сфере пищевой или химической промышленности, и именно личное общение с Торгпредом может помочь найти окно возможностей. В мае планируется реверсная бизнес-миссия предприятий пищевой и химической промышленности из Марокко, и данная встреча поможет более качественно к ней подготовиться", – цитирует пресс-служба Васильеву.
Участие в мероприятие бесплатное. Необходима регистрация.
 
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