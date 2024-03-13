https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932770547.html
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город - РИА Новости, 13.03.2024
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
В Белгороде за сутки после атаки беспилотников повреждены администрация города, семь квартир, два частных дома, два торговых объекта и десять автомобилей,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:35
2024-03-13T16:35
2024-03-13T16:49
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. В Белгороде за сутки после атаки беспилотников повреждены администрация города, семь квартир, два частных дома, два торговых объекта и десять автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Белгороде противник атаковал с помощью пяти БПЛА… Повреждены здание администрации города, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных жилых домовладения, два торговых объекта, здание коммерческой организации, 10 легковых автомобилей", - написал Гладков, информируя о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки.По данным губернатора, пострадали четыре человека. Госпитализированы две женщины. У одной осколочные ранения разных частей тела, у второй – осколочные ранения головы. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгород, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА пострадали семь квартир и два дома