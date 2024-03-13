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Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 13.03.2024 (обновлено: 16:49 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932770547.html
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город - РИА Новости, 13.03.2024
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
В Белгороде за сутки после атаки беспилотников повреждены администрация города, семь квартир, два частных дома, два торговых объекта и десять автомобилей,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:35
2024-03-13T16:49
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. В Белгороде за сутки после атаки беспилотников повреждены администрация города, семь квартир, два частных дома, два торговых объекта и десять автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Белгороде противник атаковал с помощью пяти БПЛА… Повреждены здание администрации города, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных жилых домовладения, два торговых объекта, здание коммерческой организации, 10 легковых автомобилей", - написал Гладков, информируя о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки.По данным губернатора, пострадали четыре человека. Госпитализированы две женщины. У одной осколочные ранения разных частей тела, у второй – осколочные ранения головы. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгород, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город

Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА пострадали семь квартир и два дома

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. В Белгороде за сутки после атаки беспилотников повреждены администрация города, семь квартир, два частных дома, два торговых объекта и десять автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Белгороде противник атаковал с помощью пяти БПЛА… Повреждены здание администрации города, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных жилых домовладения, два торговых объекта, здание коммерческой организации, 10 легковых автомобилей", - написал Гладков, информируя о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки.
По данным губернатора, пострадали четыре человека. Госпитализированы две женщины. У одной осколочные ранения разных частей тела, у второй – осколочные ранения головы. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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