https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932770547.html

Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город

Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город - РИА Новости, 13.03.2024

Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город

В Белгороде за сутки после атаки беспилотников повреждены администрация города, семь квартир, два частных дома, два торговых объекта и десять автомобилей,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:35

2024-03-13T16:35

2024-03-13T16:49

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg

БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. В Белгороде за сутки после атаки беспилотников повреждены администрация города, семь квартир, два частных дома, два торговых объекта и десять автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Белгороде противник атаковал с помощью пяти БПЛА… Повреждены здание администрации города, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных жилых домовладения, два торговых объекта, здание коммерческой организации, 10 легковых автомобилей", - написал Гладков, информируя о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки.По данным губернатора, пострадали четыре человека. Госпитализированы две женщины. У одной осколочные ранения разных частей тела, у второй – осколочные ранения головы. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, происшествия, вячеслав гладков