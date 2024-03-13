https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932766207.html
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе - РИА Новости, 13.03.2024
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе
В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:14
2024-03-13T16:14
2024-03-13T16:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Об уничтоженных двух украинских дронах в районе 15.30 мск в Белгородской области ранее сообщало Минобороны РФ. Общее их число за сегодня в регионе возросло до 18."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Ближнее и Головино. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.По его словам, обломки от первого беспилотника повредили крышу частного жилого домовладения в селе Стрелецкое. При падении обломков второго загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное. Возгорание уже потушено, продолжается подворовой обход территорий.
https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе
Гладков: при атаке беспилотников ВСУ в Белгородском районе никто не пострадал