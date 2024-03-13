https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932766207.html

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе - РИА Новости, 13.03.2024

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе

В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:14

2024-03-13T16:14

2024-03-13T16:46

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Об уничтоженных двух украинских дронах в районе 15.30 мск в Белгородской области ранее сообщало Минобороны РФ. Общее их число за сегодня в регионе возросло до 18."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Ближнее и Головино. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.По его словам, обломки от первого беспилотника повредили крышу частного жилого домовладения в селе Стрелецкое. При падении обломков второго загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное. Возгорание уже потушено, продолжается подворовой обход территорий.

https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html

белгородский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины