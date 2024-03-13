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Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 13.03.2024 (обновлено: 16:46 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932766207.html
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе - РИА Новости, 13.03.2024
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе
В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:14
2024-03-13T16:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Об уничтоженных двух украинских дронах в районе 15.30 мск в Белгородской области ранее сообщало Минобороны РФ. Общее их число за сегодня в регионе возросло до 18."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Ближнее и Головино. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.По его словам, обломки от первого беспилотника повредили крышу частного жилого домовладения в селе Стрелецкое. При падении обломков второго загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное. Возгорание уже потушено, продолжается подворовой обход территорий.
https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородском районе

Гладков: при атаке беспилотников ВСУ в Белгородском районе никто не пострадал

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгородском районе ПВО сбила два БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Об уничтоженных двух украинских дронах в районе 15.30 мск в Белгородской области ранее сообщало Минобороны РФ. Общее их число за сегодня в регионе возросло до 18.
"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сёл Ближнее и Головино. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.
По его словам, обломки от первого беспилотника повредили крышу частного жилого домовладения в селе Стрелецкое. При падении обломков второго загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное. Возгорание уже потушено, продолжается подворовой обход территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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