https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932688433.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Российские системы ПВО сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:55
2024-03-13T11:55
2024-03-13T12:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее за сутки российская ПВО сбила в общей сложности 12 украинских БПЛА над регионом."Тринадцатого марта около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью