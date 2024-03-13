https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932668648.html

На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника

На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024

На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника

Утром в среду на подлете к Новошахтинску уничтожено три беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:41

2024-03-13T10:41

2024-03-13T10:47

специальная военная операция на украине

новошахтинск

василий голубев

ростовская область

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Утром в среду на подлете к Новошахтинску уничтожено три беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новошахтинск

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новошахтинск, василий голубев, ростовская область, безопасность