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На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 13.03.2024 (обновлено: 10:47 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932668648.html
На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника
На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника
Утром в среду на подлете к Новошахтинску уничтожено три беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:41
2024-03-13T10:47
специальная военная операция на украине
новошахтинск
василий голубев
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Утром в среду на подлете к Новошахтинску уничтожено три беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами", - написал он.
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новошахтинск
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новошахтинск, василий голубев, ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Василий Голубев, Ростовская область, Безопасность
На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника

Голубев: на подлете к Новошахтинску в Ростовской области нейтрализовали три БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Утром в среду на подлете к Новошахтинску уничтожено три беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскВасилий ГолубевРостовская областьБезопасность
 
 
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