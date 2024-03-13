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На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника
На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника
Утром в среду на подлете к Новошахтинску уничтожено три беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:41
2024-03-13T10:41
2024-03-13T10:47
специальная военная операция на украине
новошахтинск
василий голубев
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Утром в среду на подлете к Новошахтинску уничтожено три беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами", - написал он.
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новошахтинск, василий голубев, ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Василий Голубев, Ростовская область, Безопасность
На подлете к ростовскому Новошахтинску нейтрализовали три беспилотника
Голубев: на подлете к Новошахтинску в Ростовской области нейтрализовали три БПЛА