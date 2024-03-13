https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932667729.html

ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями

ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 13.03.2024

ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями

Российские системы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:36

2024-03-13T10:36

2024-03-13T10:39

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Тринадцатого марта около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области (6 БПЛА)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

воронежская область

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безопасность, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)