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ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 13.03.2024 (обновлено: 10:39 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932667729.html
ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями
ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями - РИА Новости, 13.03.2024
ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями
Российские системы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:36
2024-03-13T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Тринадцатого марта около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области (6 БПЛА)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила семь беспилотников над двумя областями

МО: ПВО сбила семь беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Тринадцатого марта около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области (6 БПЛА)", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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