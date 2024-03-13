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Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932627462.html
Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника
Система ПВО сбила три украинских беспилотника в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:47
2024-03-13T04:47
специальная военная операция на украине
курский район
роман старовойт
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО."Силами ПВО в Курском районе сбито 3 украинских БПЛА", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курский район, роман старовойт, курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника

Губернатор: силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Силами ПВО в Курском районе сбито 3 украинских БПЛА", - написал Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурский районРоман СтаровойтКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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