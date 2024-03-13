https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932627462.html

Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника

Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024

Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника

Система ПВО сбила три украинских беспилотника в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T04:47

2024-03-13T04:47

2024-03-13T04:47

специальная военная операция на украине

курский район

роман старовойт

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО."Силами ПВО в Курском районе сбито 3 украинских БПЛА", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курский район

курская область

россия

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курский район, роман старовойт, курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины