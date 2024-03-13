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Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника
Система ПВО сбила три украинских беспилотника в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:47
2024-03-13T04:47
2024-03-13T04:47
специальная военная операция на украине
курский район
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника в Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться, в небе работала система ПВО."Силами ПВО в Курском районе сбито 3 украинских БПЛА", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника
Губернатор: силы ПВО в Курском районе сбили три украинских беспилотника