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В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 13.03.2024 (обновлено: 04:13 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932626904.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области, предварительно, никто не... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T04:10
2024-03-13T04:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, но загорелся сарай, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном частном домовладении горит сарай. Оперативные службы выехали на место", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили два беспилотника

Губернатор: в районе села Серебрянка Белгородской области сбили два беспилотника

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, но загорелся сарай, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном частном домовладении горит сарай. Оперативные службы выехали на место", - написал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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