https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932626904.html

В Белгородской области сбили два беспилотника

В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.03.2024

В Белгородской области сбили два беспилотника

Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области, предварительно, никто не... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T04:10

2024-03-13T04:10

2024-03-13T04:13

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, но загорелся сарай, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном частном домовладении горит сарай. Оперативные службы выехали на место", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины