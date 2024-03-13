https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932686967.html

Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город

Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город - РИА Новости, 13.03.2024

Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город

Житель многоэтажного дома в Белгороде, куда врезался украинский дрон, Кирилл Будников показал журналистам выбитые окна в квартире и сообщил, что взрыв разбудил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:50

2024-03-13T11:50

2024-03-13T11:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932682569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d32f1e94c9eb824c65876a8d62696fe.jpg

БЕЛГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Житель многоэтажного дома в Белгороде, куда врезался украинский дрон, Кирилл Будников показал журналистам выбитые окна в квартире и сообщил, что взрыв разбудил его и сильно напугал бабушку. Семья Кирилла живет на четвертом этаже пятиэтажки. "В момент взрыва я находился в спальне. Проснулся от взрыва, сюда (в другую комнату - ред.) прихожу, посмотрел, тут все повыбивало (окна – ред.)… бабушка находилась в зале, испугалась, позвала меня. Давление у нее подскочило, но ничего, главное, целы", - рассказал Кирилл. По его словам, он находится в шоковом состоянии. "Испугался, конечно. Сначала не понял, что случилось. Думал, это где-то над домом сбили что-то. Потом, когда уже все начали сбегаться, услышал, что это именно на крышу беспилотник прилетел", - поведал молодой человек. Власти пообещали Кириллу, что в течение двух часов в квартиру придут рабочие, уберут стекла и сделают замеры для установки новых. Вместе с журналистами квартиру посетил мэр города Валентин Демидов, он посоветовал Кириллу заклеивать окна скотчем крест на крест, поскольку это предотвращает разброс осколков. В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что Белгород подвергся атаке двух украинских БПЛА самолетного типа. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних образовательных учреждениях. Второй БПЛА упал в реку, обошлось без последствий, отметил Гладков.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Проснулся от взрыва" – житель Белгорода об атаке дрона на многоквартирный дом Житель многоэтажки в Белгороде, в которую врезался беспилотник, рассказал, что проснулся от взрыва 2024-03-13T11:50 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область