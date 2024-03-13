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Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город - РИА Новости, 13.03.2024
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11:50 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932686967.html
Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город
Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город - РИА Новости, 13.03.2024
Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город
Житель многоэтажного дома в Белгороде, куда врезался украинский дрон, Кирилл Будников показал журналистам выбитые окна в квартире и сообщил, что взрыв разбудил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:50
2024-03-13T11:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Житель многоэтажного дома в Белгороде, куда врезался украинский дрон, Кирилл Будников показал журналистам выбитые окна в квартире и сообщил, что взрыв разбудил его и сильно напугал бабушку. Семья Кирилла живет на четвертом этаже пятиэтажки. "В момент взрыва я находился в спальне. Проснулся от взрыва, сюда (в другую комнату - ред.) прихожу, посмотрел, тут все повыбивало (окна – ред.)… бабушка находилась в зале, испугалась, позвала меня. Давление у нее подскочило, но ничего, главное, целы", - рассказал Кирилл. По его словам, он находится в шоковом состоянии. "Испугался, конечно. Сначала не понял, что случилось. Думал, это где-то над домом сбили что-то. Потом, когда уже все начали сбегаться, услышал, что это именно на крышу беспилотник прилетел", - поведал молодой человек. Власти пообещали Кириллу, что в течение двух часов в квартиру придут рабочие, уберут стекла и сделают замеры для установки новых. Вместе с журналистами квартиру посетил мэр города Валентин Демидов, он посоветовал Кириллу заклеивать окна скотчем крест на крест, поскольку это предотвращает разброс осколков. В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что Белгород подвергся атаке двух украинских БПЛА самолетного типа. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних образовательных учреждениях. Второй БПЛА упал в реку, обошлось без последствий, отметил Гладков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
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"Проснулся от взрыва" – житель Белгорода об атаке дрона на многоквартирный дом
Житель многоэтажки в Белгороде, в которую врезался беспилотник, рассказал, что проснулся от взрыва
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происшествия, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область
Житель Белгорода рассказал об атаке беспилотника на город

Житель Белгорода рассказал о выбитых дроном окнах и напуганной бабушке

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БЕЛГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Житель многоэтажного дома в Белгороде, куда врезался украинский дрон, Кирилл Будников показал журналистам выбитые окна в квартире и сообщил, что взрыв разбудил его и сильно напугал бабушку.
Семья Кирилла живет на четвертом этаже пятиэтажки.
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"В момент взрыва я находился в спальне. Проснулся от взрыва, сюда (в другую комнату - ред.) прихожу, посмотрел, тут все повыбивало (окна – ред.)… бабушка находилась в зале, испугалась, позвала меня. Давление у нее подскочило, но ничего, главное, целы", - рассказал Кирилл.
По его словам, он находится в шоковом состоянии. "Испугался, конечно. Сначала не понял, что случилось. Думал, это где-то над домом сбили что-то. Потом, когда уже все начали сбегаться, услышал, что это именно на крышу беспилотник прилетел", - поведал молодой человек.
Власти пообещали Кириллу, что в течение двух часов в квартиру придут рабочие, уберут стекла и сделают замеры для установки новых.
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Вместе с журналистами квартиру посетил мэр города Валентин Демидов, он посоветовал Кириллу заклеивать окна скотчем крест на крест, поскольку это предотвращает разброс осколков.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что Белгород подвергся атаке двух украинских БПЛА самолетного типа. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних образовательных учреждениях. Второй БПЛА упал в реку, обошлось без последствий, отметил Гладков.
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