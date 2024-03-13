https://ria.ru/20240313/belgorod-1932757752.html

Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту

Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту - РИА Новости, 13.03.2024

Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:34

2024-03-13T15:34

2024-03-13T15:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сигнал ракетной опасности объявляется в Белгороде и пригороде третий раз за день. В среду утром около 5 утра была объявлена угроза, спустя полчаса ее отменили. Второе сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.00 мск, она продлилась 23 минуты. Еще одно объявление о тревоге было отправлено мэрией в 15 часов, спустя 21 минуту ее отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородский район