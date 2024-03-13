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Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 13.03.2024 (обновлено: 15:37 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/belgorod-1932757752.html
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту - РИА Новости, 13.03.2024
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:34
2024-03-13T15:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сигнал ракетной опасности объявляется в Белгороде и пригороде третий раз за день. В среду утром около 5 утра была объявлена угроза, спустя полчаса ее отменили. Второе сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.00 мск, она продлилась 23 минуты. Еще одно объявление о тревоге было отправлено мэрией в 15 часов, спустя 21 минуту ее отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.
https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя 21 минуту

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Белгороде
Пожарный автомобиль в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Пожарный автомобиль в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Сигнал ракетной опасности объявляется в Белгороде и пригороде третий раз за день. В среду утром около 5 утра была объявлена угроза, спустя полчаса ее отменили. Второе сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.00 мск, она продлилась 23 минуты. Еще одно объявление о тревоге было отправлено мэрией в 15 часов, спустя 21 минуту ее отменили.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.
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