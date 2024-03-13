https://ria.ru/20240313/belgorod-1932757752.html
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту - РИА Новости, 13.03.2024
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:34
2024-03-13T15:34
2024-03-13T15:37
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сигнал ракетной опасности объявляется в Белгороде и пригороде третий раз за день. В среду утром около 5 утра была объявлена угроза, спустя полчаса ее отменили. Второе сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.00 мск, она продлилась 23 минуты. Еще одно объявление о тревоге было отправлено мэрией в 15 часов, спустя 21 минуту ее отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя 21 минуту