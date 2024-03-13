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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 13.03.2024 (обновлено: 14:36 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/belgorod-1932724132.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:02
2024-03-13T14:36
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
рязанская область
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в посте.Ранее в среду беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в нескольких квартирах выбило окна, фасад и кровля здания получили повреждения. При этом никто не пострадал.Накануне дрон армии противника атаковал мэрию города, четыре человека получили ранения. Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра, пострадавших нет. Кроме того, как уточнили в Минобороны, система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 беспилотных летательных аппаратов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгородский район
белгород
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белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Рязанская область
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в посте.
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Ранее в среду беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в нескольких квартирах выбило окна, фасад и кровля здания получили повреждения. При этом никто не пострадал.
Накануне дрон армии противника атаковал мэрию города, четыре человека получили ранения. Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра, пострадавших нет.
Кроме того, как уточнили в Минобороны, система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 беспилотных летательных аппаратов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРязанская область
 
 
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