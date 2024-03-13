https://ria.ru/20240313/belgorod-1932724132.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:02

2024-03-13T14:02

2024-03-13T14:36

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

рязанская область

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в посте.Ранее в среду беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в нескольких квартирах выбило окна, фасад и кровля здания получили повреждения. При этом никто не пострадал.Накануне дрон армии противника атаковал мэрию города, четыре человека получили ранения. Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра, пострадавших нет. Кроме того, как уточнили в Минобороны, система ПВО ночью и утром среды, 13 марта, сбила 58 беспилотных летательных аппаратов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

рязанская область

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Кирилл Волков

белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, рязанская область