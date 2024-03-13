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СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца - РИА Новости, 13.03.2024
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18:26 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bayden-1932797868.html
СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца
СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца - РИА Новости, 13.03.2024
СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца
Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался принимать участие в слушаниях палаты представителей по делу об импичменте его отца, сообщает Axios. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:26
2024-03-13T18:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался принимать участие в слушаниях палаты представителей по делу об импичменте его отца, сообщает Axios. По информации издания, представители Хантера Байдена направили соответствующее уведомление конгрессмену Джеймсу Комеру, который руководит расследованием палаты представителей, идущим в рамках подготовки процедуры импичмента Джо Байдена. Республиканцы вменяют в вину президенту причастность к коррупции, в которой подозревают и самого Хантера. О том, что надзорный комитет палаты представителей пригласил сына президента США Хантера Байдена дать показания на запланированных на 20 марта слушаниях, стало известно в начале марта. Предполагалось, что они пройдут в открытом режиме. Ранее в конце февраля Хантер Байден дал закрытые показания перед членами палаты представителей, он отвечал на вопросы конгрессменов на протяжении шести часов и настаивал, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции. Сам Байден-старший также опровергает все выдвигаемые против него подозрения. До этого сын президента уже дважды игнорировал повестки в конгресс, за что конгрессмены угрожали привлечь его к ответственности.
https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
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в мире, джо байден, сша, хантер байден
В мире, Джо Байден, США, Хантер Байден
СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца

Axios: Хантер Байден отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался принимать участие в слушаниях палаты представителей по делу об импичменте его отца, сообщает Axios.
По информации издания, представители Хантера Байдена направили соответствующее уведомление конгрессмену Джеймсу Комеру, который руководит расследованием палаты представителей, идущим в рамках подготовки процедуры импичмента Джо Байдена. Республиканцы вменяют в вину президенту причастность к коррупции, в которой подозревают и самого Хантера.
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О том, что надзорный комитет палаты представителей пригласил сына президента США Хантера Байдена дать показания на запланированных на 20 марта слушаниях, стало известно в начале марта. Предполагалось, что они пройдут в открытом режиме.
Ранее в конце февраля Хантер Байден дал закрытые показания перед членами палаты представителей, он отвечал на вопросы конгрессменов на протяжении шести часов и настаивал, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции. Сам Байден-старший также опровергает все выдвигаемые против него подозрения.
До этого сын президента уже дважды игнорировал повестки в конгресс, за что конгрессмены угрожали привлечь его к ответственности.
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