https://ria.ru/20240313/bayden-1932797868.html

СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца

СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца - РИА Новости, 13.03.2024

СМИ: сын Байдена отказался принимать участие в слушаниях об импичменте отца

Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался принимать участие в слушаниях палаты представителей по делу об импичменте его отца, сообщает Axios. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:26

2024-03-13T18:26

2024-03-13T18:26

в мире

джо байден

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался принимать участие в слушаниях палаты представителей по делу об импичменте его отца, сообщает Axios. По информации издания, представители Хантера Байдена направили соответствующее уведомление конгрессмену Джеймсу Комеру, который руководит расследованием палаты представителей, идущим в рамках подготовки процедуры импичмента Джо Байдена. Республиканцы вменяют в вину президенту причастность к коррупции, в которой подозревают и самого Хантера. О том, что надзорный комитет палаты представителей пригласил сына президента США Хантера Байдена дать показания на запланированных на 20 марта слушаниях, стало известно в начале марта. Предполагалось, что они пройдут в открытом режиме. Ранее в конце февраля Хантер Байден дал закрытые показания перед членами палаты представителей, он отвечал на вопросы конгрессменов на протяжении шести часов и настаивал, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции. Сам Байден-старший также опровергает все выдвигаемые против него подозрения. До этого сын президента уже дважды игнорировал повестки в конгресс, за что конгрессмены угрожали привлечь его к ответственности.

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша, хантер байден