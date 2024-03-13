Рейтинг@Mail.ru
СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/bayden-1932789292.html
СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену
СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену - РИА Новости, 13.03.2024
СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену
Расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту Джо Байдену не хватает доказательной базы, а сами конгрессмены... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:40
2024-03-13T17:40
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту Джо Байдену не хватает доказательной базы, а сами конгрессмены говорят о необходимости его завершения, сообщает издание Punchbowl со ссылкой на членов Республиканской партии американского конгресса. "Высокопоставленные республиканцы признают, что убедительных доказательств преступления для импичмента, которое показало бы, что Байден действовал ненадлежащим образом… до сих пор нет" - говорится в публикации. По словам собеседников издания, в партийном руководстве до сих пор нет понимания, чем закончится затянувшееся расследование, инициированное в 2023 году еще бывшим спикером палаты представителем Кевином Маккарти. Нынешний спикер палаты представителей Майк Джонсон также признает, что вокруг расследования об импичменте Байдена продолжаются обсуждения. "По этому поводу идет много вдумчивых обсуждений", - сообщил он изданию. Кроме того, до сих остается неизвестно, хотят ли ключевые республиканцы, участвующие в расследовании, вызвать для дачи показаний самого американского лидера Джо Байдена. Главы комитета по надзору и юридического комитета палаты представителей Джеймс Комер и Джим Джордан не указывают и возможных сроков завершения расследования. Пока оба они ожидают очередного появления в конгрессе сына главы Белого дома Хантера Байдена, который 20 марта, как ожидается, вновь появится в Капитолии для дачи показаний в расследовании республиканцев против его отца. Вместе с тем, Хантер Байден до сих не подтвердил своего появления и остается неизвестно, состоятся ли слушания. Возглавляемая республиканцами палата представителей проводит формальное расследование в отношении президента США Джо Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США
СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену

Punchbowl: расследованию республиканцев для импичмента Байдену не хватает фактов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту Джо Байдену не хватает доказательной базы, а сами конгрессмены говорят о необходимости его завершения, сообщает издание Punchbowl со ссылкой на членов Республиканской партии американского конгресса.
"Высокопоставленные республиканцы признают, что убедительных доказательств преступления для импичмента, которое показало бы, что Байден действовал ненадлежащим образом… до сих пор нет" - говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден объявил войну на два фронта
9 марта, 08:00
По словам собеседников издания, в партийном руководстве до сих пор нет понимания, чем закончится затянувшееся расследование, инициированное в 2023 году еще бывшим спикером палаты представителем Кевином Маккарти.
Нынешний спикер палаты представителей Майк Джонсон также признает, что вокруг расследования об импичменте Байдена продолжаются обсуждения. "По этому поводу идет много вдумчивых обсуждений", - сообщил он изданию.
Кроме того, до сих остается неизвестно, хотят ли ключевые республиканцы, участвующие в расследовании, вызвать для дачи показаний самого американского лидера Джо Байдена. Главы комитета по надзору и юридического комитета палаты представителей Джеймс Комер и Джим Джордан не указывают и возможных сроков завершения расследования.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
Пока оба они ожидают очередного появления в конгрессе сына главы Белого дома Хантера Байдена, который 20 марта, как ожидается, вновь появится в Капитолии для дачи показаний в расследовании республиканцев против его отца. Вместе с тем, Хантер Байден до сих не подтвердил своего появления и остается неизвестно, состоятся ли слушания.
Возглавляемая республиканцами палата представителей проводит формальное расследование в отношении президента США Джо Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
Президент России Владимир Путин
Путин сделал свой выбор для Америки
16 февраля, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала