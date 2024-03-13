https://ria.ru/20240313/bayden-1932789292.html

СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену

СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену - РИА Новости, 13.03.2024

СМИ: республиканцам не хватает доказательств для импичмента Байдену

Расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту Джо Байдену не хватает доказательной базы, а сами конгрессмены... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:40

2024-03-13T17:40

2024-03-13T17:40

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сша

джо байден

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту Джо Байдену не хватает доказательной базы, а сами конгрессмены говорят о необходимости его завершения, сообщает издание Punchbowl со ссылкой на членов Республиканской партии американского конгресса. "Высокопоставленные республиканцы признают, что убедительных доказательств преступления для импичмента, которое показало бы, что Байден действовал ненадлежащим образом… до сих пор нет" - говорится в публикации. По словам собеседников издания, в партийном руководстве до сих пор нет понимания, чем закончится затянувшееся расследование, инициированное в 2023 году еще бывшим спикером палаты представителем Кевином Маккарти. Нынешний спикер палаты представителей Майк Джонсон также признает, что вокруг расследования об импичменте Байдена продолжаются обсуждения. "По этому поводу идет много вдумчивых обсуждений", - сообщил он изданию. Кроме того, до сих остается неизвестно, хотят ли ключевые республиканцы, участвующие в расследовании, вызвать для дачи показаний самого американского лидера Джо Байдена. Главы комитета по надзору и юридического комитета палаты представителей Джеймс Комер и Джим Джордан не указывают и возможных сроков завершения расследования. Пока оба они ожидают очередного появления в конгрессе сына главы Белого дома Хантера Байдена, который 20 марта, как ожидается, вновь появится в Капитолии для дачи показаний в расследовании республиканцев против его отца. Вместе с тем, Хантер Байден до сих не подтвердил своего появления и остается неизвестно, состоятся ли слушания. Возглавляемая республиканцами палата представителей проводит формальное расследование в отношении президента США Джо Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, конгресс сша