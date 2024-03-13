https://ria.ru/20240313/bastrykin-1932810938.html

Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой

Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой - РИА Новости, 13.03.2024

Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:35

2024-03-13T19:35

2024-03-13T19:36

происшествия

россия

сызрань

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg

САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели девятимесячного ребенка в одной из квартир в Сызрани Самарской области, сообщил СК России в своем Telegram-канале. По информации регионального СУСК, тело девятимесячного ребенка без признаков жизни было найдено в квартире дома в Сызрани в феврале этого года. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, она носит криминальный характер. Следователи полагают, что к совершению преступления причастны мать ребенка и ее сожитель, сейчас они задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. СК расследует уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Самарской области... доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении СК РФ.

https://ria.ru/20240310/pensionerka-1932190691.html

https://ria.ru/20240228/rassledovanie-1930025043.html

россия

сызрань

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сызрань, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)