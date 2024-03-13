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Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой - РИА Новости, 13.03.2024
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19:35 13.03.2024 (обновлено: 19:36 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/bastrykin-1932810938.html
Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой
Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой - РИА Новости, 13.03.2024
Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:35
2024-03-13T19:36
происшествия
россия
сызрань
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели девятимесячного ребенка в одной из квартир в Сызрани Самарской области, сообщил СК России в своем Telegram-канале. По информации регионального СУСК, тело девятимесячного ребенка без признаков жизни было найдено в квартире дома в Сызрани в феврале этого года. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, она носит криминальный характер. Следователи полагают, что к совершению преступления причастны мать ребенка и ее сожитель, сейчас они задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. СК расследует уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Самарской области... доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении СК РФ.
https://ria.ru/20240310/pensionerka-1932190691.html
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россия
сызрань
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происшествия, россия, сызрань, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сызрань, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой

СК: Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца в Сызрани

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели девятимесячного ребенка в одной из квартир в Сызрани Самарской области, сообщил СК России в своем Telegram-канале.
По информации регионального СУСК, тело девятимесячного ребенка без признаков жизни было найдено в квартире дома в Сызрани в феврале этого года. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, она носит криминальный характер. Следователи полагают, что к совершению преступления причастны мать ребенка и ее сожитель, сейчас они задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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СК расследует уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
"Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Самарской области... доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении СК РФ.
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ПроисшествияРоссияСызраньСамарская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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