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Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию - РИА Новости, 13.03.2024
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03:15 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/avto-1932619214.html
Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию
Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию - РИА Новости, 13.03.2024
Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию
Китайские автобренды в прошлом году заняли более половины российского рынка, при этом значительная доля была ввезена по параллельному импорту. Что изменится,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:15
2024-03-13T03:15
экономика
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайские автобренды в прошлом году заняли более половины российского рынка, при этом значительная доля была ввезена по параллельному импорту. Что изменится, начиная со второго квартала 2024 года, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.Дело в том, что с 1 апреля вводится новый утилизационный сбор. Следствием станет укрепление позиций брендов Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall, представленных в России через авторизованные дилерские сети.При этом сократятся объемы параллельного импорта таких марок, как Voyah, Tank, Li Auto и других, не заключивших договор об официальных поставках в Россию. Однако некоторые эксклюзивные модели все же продолжат поступать по старым каналам.В целом объемы параллельного импорта китайских авто на фоне подорожания упадут на 30-40 процентов. Это должно стимулировать локализацию автомобильных компаний из Поднебесной в России. “Локализация позволит снизить себестоимость автомобилей, что приведет к уменьшению цен для конечных потребителей и росту продаж”, - заключил эксперт.
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экономика, авто, россия
Экономика, Авто, Россия
Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию

Эксперт Фиронов: с 1 апреля сократится объем импорта некоторых марок авто из КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайские автобренды в прошлом году заняли более половины российского рынка, при этом значительная доля была ввезена по параллельному импорту. Что изменится, начиная со второго квартала 2024 года, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.
Дело в том, что с 1 апреля вводится новый утилизационный сбор. Следствием станет укрепление позиций брендов Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall, представленных в России через авторизованные дилерские сети.
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При этом сократятся объемы параллельного импорта таких марок, как Voyah, Tank, Li Auto и других, не заключивших договор об официальных поставках в Россию. Однако некоторые эксклюзивные модели все же продолжат поступать по старым каналам.
В целом объемы параллельного импорта китайских авто на фоне подорожания упадут на 30-40 процентов. Это должно стимулировать локализацию автомобильных компаний из Поднебесной в России. “Локализация позволит снизить себестоимость автомобилей, что приведет к уменьшению цен для конечных потребителей и росту продаж”, - заключил эксперт.
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