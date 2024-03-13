https://ria.ru/20240313/avto-1932619214.html

Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию

Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию - РИА Новости, 13.03.2024

Эксперт назвал китайские авто, которым закроют путь в Россию

Китайские автобренды в прошлом году заняли более половины российского рынка, при этом значительная доля была ввезена по параллельному импорту. Что изменится,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T03:15

2024-03-13T03:15

2024-03-13T03:15

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайские автобренды в прошлом году заняли более половины российского рынка, при этом значительная доля была ввезена по параллельному импорту. Что изменится, начиная со второго квартала 2024 года, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.Дело в том, что с 1 апреля вводится новый утилизационный сбор. Следствием станет укрепление позиций брендов Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall, представленных в России через авторизованные дилерские сети.При этом сократятся объемы параллельного импорта таких марок, как Voyah, Tank, Li Auto и других, не заключивших договор об официальных поставках в Россию. Однако некоторые эксклюзивные модели все же продолжат поступать по старым каналам.В целом объемы параллельного импорта китайских авто на фоне подорожания упадут на 30-40 процентов. Это должно стимулировать локализацию автомобильных компаний из Поднебесной в России. “Локализация позволит снизить себестоимость автомобилей, что приведет к уменьшению цен для конечных потребителей и росту продаж”, - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, россия