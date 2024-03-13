Помощь Украине от Австралии сошла на нет, заявила экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Гливко: Австралия постепенно перестала помогать Украине
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанкТрофейный австралийский БТР на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Трофейный австралийский БТР на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощь Украине со стороны Австралии постепенно сошла на нет, заявила бывший депутат украинского парламента Алена Гливко в беседе с австралийским телеканалом ABC.
"Очень тревожно видеть, что Австралия начала так решительно поддерживать Украину в начале конфликта, а затем помощь постепенно сошла на нет", - отметила экс-депутат. Она считает, что Австралия могла бы не только присоединиться к чешской инициативе по боеприпасам, но и "предоставить Украине вертолеты, самолеты и танки". Гливко добавила, что ей хотелось бы, чтобы Австралия "делала больше в такое критическое для Украины время".
Экс-депутат Рады также рассказала, что недовольна темпами поставок снарядов калибра 155 миллиметров, обещанных Украине Францией и Австралией в январе прошлого года. По данным Гливко, всего Киев получил 10 тысяч снарядов, что недостаточно. "Их (украинцев - ред.) возможности очень слабы, и им практически нечем дать отпор", - пояснила она.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.