https://ria.ru/20240313/aviaudar-1932762960.html
Армия Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
Армия Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 13.03.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что высокопоставленный командир ХАМАС был ликвидирован в ходе авиаудара на юге Ливана. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:55
2024-03-13T15:55
2024-03-13T16:10
в мире
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что высокопоставленный командир ХАМАС был ликвидирован в ходе авиаудара на юге Ливана. "ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного террориста ХАМАС в Ливане, который организовывал террористические атаки на израильские и еврейские объекты по всему миру", - говорится в сообщении. По данным военных, ранее в среду ВВС Израиля нанесли удар в районе города Тир, целью которого стал Хади Али Мустафа, "ответственный за его международную террористическую деятельность" группировки ХАМАС. "На своей должности Хади руководил террористическими ячейками и координировал деятельность на местах, а также проводил террористические атаки на израильские и еврейские объекты в различных странах мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что Хади Али Мустафа действовал под руководством Самира Фенди, одного из соратников замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. Израильские ВВС ликвидировали обоих в начале января. Ранее в среду источник РИА Новости в Ливане сообщил, что израильский обстрел Сура на юге Ливана привел к гибели командира бригад "Аль-Кассам" (военного крыло ХАМАС) в Ливане Хади Али Мустафы и еще одного человека. По словам собеседника агентства, удар был нанесен по автомобилю Мустафы в населенном пункте Кана на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240313/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что высокопоставленный командир ХАМАС был ликвидирован в ходе авиаудара на юге Ливана.
"ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного террориста ХАМАС в Ливане, который организовывал террористические атаки на израильские и еврейские объекты по всему миру", - говорится в сообщении.
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По данным военных, ранее в среду ВВС Израиля нанесли удар в районе города Тир, целью которого стал Хади Али Мустафа, "ответственный за его международную террористическую деятельность" группировки ХАМАС.
"На своей должности Хади руководил террористическими ячейками и координировал деятельность на местах, а также проводил террористические атаки на израильские и еврейские объекты в различных странах мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Хади Али Мустафа действовал под руководством Самира Фенди, одного из соратников замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. Израильские ВВС ликвидировали обоих в начале января.
Ранее в среду источник РИА Новости в Ливане сообщил, что израильский обстрел Сура на юге Ливана привел к гибели командира бригад "Аль-Кассам" (военного крыло ХАМАС) в Ливане Хади Али Мустафы и еще одного человека. По словам собеседника агентства, удар был нанесен по автомобилю Мустафы в населенном пункте Кана на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах
" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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