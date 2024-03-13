https://ria.ru/20240313/afrika-1932634930.html

Россия никого не настраивает против Франции в Африке, заявил Путин

Россия никого не настраивает против Франции в Африке, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Россия никого не настраивает против Франции в Африке, заявил Путин

Россия не подзуживает страны Африки и не настраивает против Франции, таких задач у Москвы нет, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:20

2024-03-13T06:20

2024-03-13T06:20

франция

африка

россия

владимир путин

дмитрий киселев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930225677_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6965e6f4c4bbed4c5f793dce54ab5709.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не подзуживает страны Африки и не настраивает против Франции, таких задач у Москвы нет, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Он рассказал, что во многих странах, где Франция исторически была метрополией, с Парижем не очень хотят иметь дело, хотя есть и другие страны Африки, где спокойно относятся к французскому пребыванию. "Но мы здесь ни при чем, мы никого там не подзуживаем, никого не настраиваем против Франции. Не ставим перед собой таких задач. У нас там, если по-честному сказать, таких в общем государственных, общенациональных задач на уровне российского государства нет. Мы просто с ними дружим - и все. Они хотят с нами развивать отношения. Ну, ради Бога, и мы идем им навстречу. Обижаться не на что", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

франция

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, африка, россия, владимир путин, дмитрий киселев, в мире