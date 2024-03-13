https://ria.ru/20240313/afrika-1932634930.html
Россия никого не настраивает против Франции в Африке, заявил Путин
Россия никого не настраивает против Франции в Африке, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Россия никого не настраивает против Франции в Африке, заявил Путин
Россия не подзуживает страны Африки и не настраивает против Франции, таких задач у Москвы нет, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:20
2024-03-13T06:20
2024-03-13T06:20
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не подзуживает страны Африки и не настраивает против Франции, таких задач у Москвы нет, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Он рассказал, что во многих странах, где Франция исторически была метрополией, с Парижем не очень хотят иметь дело, хотя есть и другие страны Африки, где спокойно относятся к французскому пребыванию. "Но мы здесь ни при чем, мы никого там не подзуживаем, никого не настраиваем против Франции. Не ставим перед собой таких задач. У нас там, если по-честному сказать, таких в общем государственных, общенациональных задач на уровне российского государства нет. Мы просто с ними дружим - и все. Они хотят с нами развивать отношения. Ну, ради Бога, и мы идем им навстречу. Обижаться не на что", - сказал Путин.
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франция, африка, россия, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Франция, Африка, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Россия никого не настраивает против Франции в Африке, заявил Путин
Путин: Россия никого не подзуживает в Африке и не настраивает против Франции