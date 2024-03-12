https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932477323.html

Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца

Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца - РИА Новости, 12.03.2024

Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца

Москва получила ведомственное письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:34

2024-03-12T12:34

2024-03-12T12:56

москва

ереван

армения

дмитрий песков

никол пашинян

армен григорян

россия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва получила ведомственное письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц без российских пограничников. Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские пограничники проинформировали российских коллег о способности нести службу в аэропорту без их содействия. "Там, действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет. И по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240306/armeniya-1931543322.html

москва

ереван

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, ереван, армения, дмитрий песков, никол пашинян, армен григорян, россия