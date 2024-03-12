Рейтинг@Mail.ru
Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 12.03.2024 (обновлено: 12:56 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932477323.html
Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца
Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца - РИА Новости, 12.03.2024
Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца
Москва получила ведомственное письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:34
2024-03-12T12:56
москва
ереван
армения
дмитрий песков
никол пашинян
армен григорян
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931728626_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a16b59035069bc14a2245331d86c19b4.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва получила ведомственное письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц без российских пограничников. Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские пограничники проинформировали российских коллег о способности нести службу в аэропорту без их содействия. "Там, действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет. И по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931543322.html
москва
ереван
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931728626_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_d4930cf2d1343fbc1f4780ef3a3e1bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ереван, армения, дмитрий песков, никол пашинян, армен григорян, россия
Москва, Ереван, Армения, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Армен Григорян, Россия
Москва получила письмо Еревана о выводе российских военных из Звартноца

Песков: Москва получила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта Еревана

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Звартноц"
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва получила ведомственное письмо о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, контакты по линии ведомств будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошлой неделе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в аэропорту Звартноц без российских пограничников. Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские пограничники проинформировали российских коллег о способности нести службу в аэропорту без их содействия.
"Там, действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет. И по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться", - сказал Песков.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Армения демонстративно рвет связи с Россией, заявили в Госдуме
6 марта, 17:51
 
МоскваЕреванАрменияДмитрий ПесковНикол ПашинянАрмен ГригорянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала