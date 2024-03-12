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Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами - РИА Новости, 12.03.2024
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11:40 12.03.2024 (обновлено: 11:57 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932457787.html
Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами
Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами - РИА Новости, 12.03.2024
Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами
Армянские пограничники проинформировали российских коллег, что армянская сторона может нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц" без их содействия, заявил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:40
2024-03-12T11:57
в мире
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россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Армянские пограничники проинформировали российских коллег, что армянская сторона может нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц" без их содействия, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян."Погранвойска Армении обратились с письмом к дислоцированным в Республике Армения погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту "Звартноц" с момента обретения Арменией независимости, за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле, проинформировали, что с учетом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931563052.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян
Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами

Пашинян: Армения сообщила, что может нести службу в Звартноце без участия России

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту "Звартноц"
Пассажиры в международном аэропорту Звартноц - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Пассажиры в международном аэропорту "Звартноц". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Армянские пограничники проинформировали российских коллег, что армянская сторона может нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц" без их содействия, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Погранвойска Армении обратились с письмом к дислоцированным в Республике Армения погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту "Звартноц" с момента обретения Арменией независимости, за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле, проинформировали, что с учетом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", - сказал Пашинян.
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В миреАрменияРоссияНикол Пашинян
 
 
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