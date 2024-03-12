https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932457787.html

Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами

Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами - РИА Новости, 12.03.2024

Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами

Армянские пограничники проинформировали российских коллег, что армянская сторона может нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц" без их содействия, заявил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:40

2024-03-12T11:40

2024-03-12T11:57

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россия

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Армянские пограничники проинформировали российских коллег, что армянская сторона может нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц" без их содействия, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян."Погранвойска Армении обратились с письмом к дислоцированным в Республике Армения погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту "Звартноц" с момента обретения Арменией независимости, за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле, проинформировали, что с учетом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20240306/armeniya-1931563052.html

армения

россия

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Кирилл Волков

в мире, армения, россия, никол пашинян