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Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами
Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами - РИА Новости, 12.03.2024
Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами
Армянские пограничники проинформировали российских коллег, что армянская сторона может нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц" без их содействия, заявил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:40
2024-03-12T11:40
2024-03-12T11:57
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ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Армянские пограничники проинформировали российских коллег, что армянская сторона может нести службу в ереванском аэропорту "Звартноц" без их содействия, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян."Погранвойска Армении обратились с письмом к дислоцированным в Республике Армения погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту "Звартноц" с момента обретения Арменией независимости, за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле, проинформировали, что с учетом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931563052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян
Армянские пограничники сообщили, что будут нести службу в Звартноце сами
Пашинян: Армения сообщила, что может нести службу в Звартноце без участия России