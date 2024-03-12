https://ria.ru/20240312/zhile-1932367164.html

Ефимов: в рамках КРТ на Кременчугской улице появится жилье по реновации

Ефимов: в рамках КРТ на Кременчугской улице появится жилье по реновации - РИА Новости, 12.03.2024

Ефимов: в рамках КРТ на Кременчугской улице появится жилье по реновации

Власти столицы назначили оператора, который будет реализовывать проект комплексного развития территории (КРТ) в Западном административном округе города, заявил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:05

2024-03-12T11:05

2024-03-12T11:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Власти столицы назначили оператора, который будет реализовывать проект комплексного развития территории (КРТ) в Западном административном округе города, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для реорганизации неэффективно используемой территории площадью 1,49 гектара в районе Фили-Давыдково город назначил оператора – Московский фонд реновации жилой застройки. В течение пяти лет здесь появится жилой микрорайон для участников программы реновации. Вложения в редевелопмент участка оцениваются более чем в 13,4 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что участок, где будет проведено КРТ, находится на Кременчугской улице, владение 19. Недалеко находится пересечение Аминьевского и Можайского шоссе, а также станция московского метрополитена "Давыдково".В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках городской программы реновации жилищного фонда на данной площадке планируют возвести порядка 53,5 тыс. кв. м жилья. Также ожидается, что здесь будет проведено благоустройство и озеленение. Кроме того, появится пространство для парковки машин, спортивные, детские площадки и зоны для отдыха. В рамках реализации проекта создадут порядка 70 новых рабочих мест.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявлял, что было принято решение о КРТ в районах Тимирязевский и Фили-Давыдково. Там планируется построить дома для участников городской программы реновации жилищного фонда. В результате реализации проектов появятся порядка 130 новых рабочих мест.По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного мэра Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что спортивный кластер планируют построить на земельном участке, реорганизованном в столичных районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное.

https://ria.ru/20240205/efimov-1925122842.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва