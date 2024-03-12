https://ria.ru/20240312/zenitnye_ustanovki-1932404365.html

Подсчитано число уничтоженных с начала года зенитных пусковых установок ВСУ

Подсчитано число уничтоженных с начала года зенитных пусковых установок ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024

Подсчитано число уничтоженных с начала года зенитных пусковых установок ВСУ

Вооруженные силы России с начала года уничтожили не менее 40 украинских зенитных ракетных пусковых установок разного типа и не менее 20 радаров к ним, следует... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:40

2024-03-12T03:40

2024-03-12T05:27

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года уничтожили не менее 40 украинских зенитных ракетных пусковых установок разного типа и не менее 20 радаров к ним, следует из данных Минобороны и российских подразделений, проанализированных РИА Новости.В частности, с начала года различными средствами, в том числе в ходе групповых ракетных ударов и налетов барражирующих боеприпасов, было уничтожено около десяти пусковых установок зенитной ракетной системы С-300 ВСУ, как в варианте С-300ПТ, так и в варианте С-300ПС. Параллельно было поражено не менее десяти радиолокационных станций из состава данной системы, в основном командных пунктов с локатором подсвета цели и наведения зенитных ракет.Существенно поредели "ряды" поставленных Украине из США зенитных ракетных комплексов Patriot. С начала года российскими средствами уничтожено не менее шести пусковых установок американского комплекса и как минимум две радиолокационных станции из его состава. При этом нельзя исключать, что в последний раз под удар попали самые современные версии пусковых установок Patriot, у которых транспортно-пусковые контейнеры с ракетами интегрированы на боевые машины, а не перевозятся тягачами на полуприцепах.Кроме того, есть вероятность, что пусковые установки или локаторы комплекса Patriot могли быть поражены в глубоком тылу во время российских ударов с применением ракет и беспилотников, например, в районе Киева.Поражены четыре пусковых установки французского комплекса средней и большой дальности SAMP-T, три пусковых – германского IRIS-T, а также одна пусковая – норвежского NASAMS. Кроме того, уничтожены более десятка радаров из состава этих комплексов.Кроме того, уничтожены 14 зенитных ракетных комплексов ближнего действия "Стрела-10" и две огневых установки комплекса средней дальности "Бук-М1".Как отметил РИА Новости военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, "высокоэффективные действия российской авиации по поражению целей бомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции вынуждают ВСУ подвигать свои средства ПВО ближе к линии боевого соприкосновения, в зону досягаемости многих наших средств огневого поражения, включая, к примеру, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", поэтому потери ВСУ в компоненте ПВО в последние месяцы существенно выросли"."Тут стоит подчеркнуть, что российские Вооруженные силы в складывающихся обстоятельствах эффективно применяют разведывательные ударные системы, включающие в себя разведывательные компоненты, в том числе БПЛА и наземные радиотехнические средства разведки, элементы связи и управления, ударные средства. Особенно стоит выделить такие комплексы как "Торнадо-С", "Искандер", барражирующие боеприпасы "Ланцет". Они позволяют гибко реагировать на выявляемые цели", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

https://ria.ru/20240311/nato-1932365196.html

https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html

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россия, украина, сша, александр михайлов (генерал-майор), вооруженные силы украины, зрк с-300, с-300пс, безопасность