https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932526760.html

Новый президент. Во Франции пришли в ярость после слов Зеленского

Новый президент. Во Франции пришли в ярость после слов Зеленского - РИА Новости, 12.03.2024

Новый президент. Во Франции пришли в ярость после слов Зеленского

Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ не нужны французские военные. В интервью телеканалу BFMTV... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:45

2024-03-12T15:45

2024-03-12T15:45

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ не нужны французские военные. В интервью телеканалу BFMTV он отметил, что "пока Украина держится", французская армия может оставаться на французской территории. "Ну раз он разрешил, то все, Макрон может подавать в отставку, у Франции появился новый президент", — написал один из комментаторов. "Какая дерзость! Этот месье определенно мнит себя очень важным человеком!" — поддержал другой. "Спасибо, Зеленский, за то, что вы уселись на нашем суверенитете", — отметил третий. "Это похоже на сон или скорее даже на ночной кошмар. Все линии пересечены", — поделился мнением еще один из пользователей. "Как любезно с его стороны позволить нашим солдатам не погибать за чужую страну", — заключили читатели. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932475875.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон