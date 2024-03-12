https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932472497.html

Зеленский сам создал условия для радикализации военных, считают эксперты

Зеленский сам создал условия для радикализации военных, считают эксперты - РИА Новости, 12.03.2024

Зеленский сам создал условия для радикализации военных, считают эксперты

Радикализация военнослужащих на Украине закономерна в условиях, когда режим Владимира Зеленского ограничил оппозицию, а принимаемые военные решения вызывают... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:22

2024-03-12T12:22

2024-03-12T12:22

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Радикализация военнослужащих на Украине закономерна в условиях, когда режим Владимира Зеленского ограничил оппозицию, а принимаемые военные решения вызывают недовольство в ВСУ, и организация недовольных военных могла бы сыграть роль в свержении режима, такое мнение выразили в беседе с РИА Новости участники международного общественного движения "Другая Украина", бывшие парламентарии Украины. Ранее представитель силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ". Участник движения "Другая Украина", бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров сказал РИА Новости, что выразить претензии к власти на Украине легальным путем полноценно нельзя в условиях военного положения и запрета на проведение политических акций. При этом известно недовольство украинских военнослужащих из-за решений, которые не имеют ничего общего с военной стратегией и достижением военных целей, добавил собеседник агентства. Движение военных в сторону радикальной оппозиции может быть связано с тем, что Зеленский ограничил возможность законной оппозиции, тоже подчеркнул другой участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник. Он тоже отметил, что недовольство действующей властью на Украине распространено широко, в том числе среди военных - бывших и действующих, хотя последние и не могут участвовать в политической жизни. Активность против Зеленского готовится к маю, когда истекает срок его законного нахождения во власти, полагает собеседник. "Думаю, Зеленский уже давно создал условия для формирования таких групп и недовольства внутри страны", - подчеркнул Килинкаров, отметив, что пока не слышал о действиях организаций такого плана на Украине. Он добавил, что группа недовольных военных могла бы поучаствовать в свержении режима Зеленского. Полностью контролирующий силовые структуры на Украине Запад, если встанет вопрос о дальнейшей ненужности Зеленского, будет готов "просто закрыть глаза или кого-то к чему-то подтолкнуть".

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир олейник, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины