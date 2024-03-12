https://ria.ru/20240312/zavod-1932601927.html
Мельниченко: турецкая Agsen построит маслоэкстракционный завод под Пензой
Мельниченко: турецкая Agsen построит маслоэкстракционный завод под Пензой - РИА Новости, 12.03.2024
Мельниченко: турецкая Agsen построит маслоэкстракционный завод под Пензой
Турецкая компания Agsen планирует построить маслоэкстракционный завод в Тамалинском районе Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:12
2024-03-12T21:12
2024-03-12T21:12
пензенская область
пензенская область
тамалинский район
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 12 мар — РИА Новости. Турецкая компания Agsen планирует построить маслоэкстракционный завод в Тамалинском районе Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Обсудили рабочие вопросы по строительству в Тамалинском районе маслоэкстракционного завода с генеральным директором компании "Агсен Проперти"... Такие ответственные партнеры очень важны для нашего региона. Поэтому правительство Пензенской области окажет все необходимое содействие, чтобы проект по строительству маслоэкстракционного завода был реализован. Открытие нового предприятия даст дополнительный стимул дальнейшему развитию Тамалинского района", - написал Мельниченко. Он отметил, что на полях турецкой компании Agsen в Пензенской области высокая урожайность сельскохозяйственных культур, превышающая среднюю по региону. "Агсен Проперти" расширяет свои мощности, построив элеватор и вводя в севооборот залежные земли. На предприятиях холдинга трудоустроены более 300 наших земляков, получающих достойную заработную плату", - добавил глава региона. Гендиректор "Агсен Проперти" Джем Рона Эргин на встрече с губернатором отметил, что внимательно следит за социально-экономическим развитием региона, в котором турецкий инвестор работает с 2010 года. "Вы очень активно работаете. Я ценю то, что делается для улучшения инвестклимата в Пензенской области", - цитирует слова главы компании пресс-служба правительства региона. Агропромышленный холдинг "Агсэн" занимается растениеводством, а также хранением и отгрузкой сельскохозяйственной продукции на базе элеваторного комплекса мощностью 150 тысяч тонн в Пензенской области. Земельный банк компании в настоящее время составляет около 90 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения преимущественно в Белинском, Нижнеломовском, Тамалинском и Пачелмском районах Пензенской области.
https://ria.ru/20240307/sotrudnichestvo-1931647836.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, тамалинский район, олег мельниченко
Пензенская область, Пензенская область, Тамалинский район, Олег Мельниченко
ПЕНЗА, 12 мар — РИА Новости. Турецкая компания Agsen планирует построить маслоэкстракционный завод в Тамалинском районе Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"Обсудили рабочие вопросы по строительству в Тамалинском районе маслоэкстракционного завода с генеральным директором компании "Агсен Проперти"... Такие ответственные партнеры очень важны для нашего региона. Поэтому правительство Пензенской области окажет все необходимое содействие, чтобы проект по строительству маслоэкстракционного завода был реализован. Открытие нового предприятия даст дополнительный стимул дальнейшему развитию Тамалинского района", - написал Мельниченко.
Он отметил, что на полях турецкой компании Agsen в Пензенской области высокая урожайность сельскохозяйственных культур, превышающая среднюю по региону.
«
"Агсен Проперти" расширяет свои мощности, построив элеватор и вводя в севооборот залежные земли. На предприятиях холдинга трудоустроены более 300 наших земляков, получающих достойную заработную плату", - добавил глава региона.
Гендиректор "Агсен Проперти" Джем Рона Эргин на встрече с губернатором отметил, что внимательно следит за социально-экономическим развитием региона, в котором турецкий инвестор работает с 2010 года.
«
"Вы очень активно работаете. Я ценю то, что делается для улучшения инвестклимата в Пензенской области", - цитирует слова главы компании пресс-служба правительства региона.
Агропромышленный холдинг "Агсэн" занимается растениеводством, а также хранением и отгрузкой сельскохозяйственной продукции на базе элеваторного комплекса мощностью 150 тысяч тонн в Пензенской области. Земельный банк компании в настоящее время составляет около 90 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения преимущественно в Белинском
, Нижнеломовском, Тамалинском и Пачелмском районах
Пензенской области.
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