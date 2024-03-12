https://ria.ru/20240312/zaes-1932564493.html

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 12.03.2024

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, безопасность обеспечили российские войска и Росгвардия, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:59

2024-03-12T17:59

2024-03-12T18:09

специальная военная операция на украине

россия

магатэ

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, безопасность обеспечили российские войска и Росгвардия, сообщили в Минобороны России."Вооружённые Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Российские военнослужащие сопровождали наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту перехода во время ротации. Был объявлен режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался. Отмечается, что перед началом движения российские сапёры обследовали пункт перехода наблюдателей на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся после обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками. После инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.В составе миссии прибыли четыре инспектора, которые будут вести наблюдение и оценку состояния безопасности Запорожской АЭС. После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где ОНИ убыли на территорию Украины, отметили в российском военном ведомстве."Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе", - напомнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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Кирилл Волков

россия, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, запорожская область