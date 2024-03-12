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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 12.03.2024
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17:59 12.03.2024 (обновлено: 18:09 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/zaes-1932564493.html
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 12.03.2024
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, безопасность обеспечили российские войска и Росгвардия, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:59
2024-03-12T18:09
специальная военная операция на украине
россия
магатэ
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, безопасность обеспечили российские войска и Росгвардия, сообщили в Минобороны России."Вооружённые Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Российские военнослужащие сопровождали наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту перехода во время ротации. Был объявлен режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался. Отмечается, что перед началом движения российские сапёры обследовали пункт перехода наблюдателей на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся после обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками. После инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.В составе миссии прибыли четыре инспектора, которые будут вести наблюдение и оценку состояния безопасности Запорожской АЭС. После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где ОНИ убыли на территорию Украины, отметили в российском военном ведомстве."Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе", - напомнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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россия, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Запорожская область
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Минобороны и Росгвардия обеспечили безопасность наблюдателей на ЗАЭС при ротации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, безопасность обеспечили российские войска и Росгвардия, сообщили в Минобороны России.
"Вооружённые Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
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Российские военнослужащие сопровождали наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту перехода во время ротации. Был объявлен режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался. Отмечается, что перед началом движения российские сапёры обследовали пункт перехода наблюдателей на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся после обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками. После инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
В составе миссии прибыли четыре инспектора, которые будут вести наблюдение и оценку состояния безопасности Запорожской АЭС. После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям, представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где ОНИ убыли на территорию Украины, отметили в российском военном ведомстве.
"Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе", - напомнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьЗапорожская область
 
 
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