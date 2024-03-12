https://ria.ru/20240312/zaderzhanie-1932403395.html

Источник: обвиняемого в шпионаже иностранца Пэка задержали во Владивостоке

Источник: обвиняемого в шпионаже иностранца Пэка задержали во Владивостоке - РИА Новости, 12.03.2024

Источник: обвиняемого в шпионаже иностранца Пэка задержали во Владивостоке

Гражданин Южной Кореи, которому в понедельник в Москве продлили арест по делу о шпионаже, был задержан во Владивостоке в начале года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:18

2024-03-12T03:18

2024-03-12T06:43

москва

происшествия

владивосток

южная корея

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Гражданин Южной Кореи, которому в понедельник в Москве продлили арест по делу о шпионаже, был задержан во Владивостоке в начале года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В понедельник в Лефортовском суде Москвы РИА Новости рассказали, что продлена мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже. По статье УК РФ 276 мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. "(Задержан) во Владивостоке в начале года", - сказал собеседник, не уточнив других подробностей.Руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева сообщила РИА Новости, что меру пресечения иностранцу в январе избирал суд Владивостока. "В отношении гражданина Республики Корея Фрунзенский районный суд (Владивостока) 15 января избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 марта, с содержанием в ФКУ СИЗО-2 (Москва)", - сказала собеседница агентства.Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что распространяющееся в СМИ имя задержанного Пэк Вон Сун – некорректное. При этом он не уточнил, какое имя корейца корректное.

https://ria.ru/20240305/shpionazh-1931219262.html

https://ria.ru/20240312/shpionazh-1932409228.html

москва

владивосток

южная корея

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москва, происшествия, владивосток, южная корея