https://ria.ru/20240312/yemen-1932398506.html

США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ

США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2024

США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ

США и Великобритания в течение понедельника нанесли не менее 15 авиаударов по территории Йемена, подконтрольной шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам),... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T01:14

2024-03-12T01:14

2024-03-12T01:14

йемен

сша

красное море

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

в мире

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ДОХА, 12 мар - РИА Новости. США и Великобритания в течение понедельника нанесли не менее 15 авиаударов по территории Йемена, подконтрольной шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам), передал йеменский телеканал "Аль-Масира". По его информации, некоторое время назад американо-британская авиация совершила пять налетов на район Тахия в провинции Саада на севере Йемена. Кроме того, они нанесли порядка 13 ударов по западу Йемена, больше всего ударов пришлось по провинции Ходейда на Красном море, откуда, как считают США, хуситы ведут нападения на суда. В понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф. Позднее управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее. В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. После начала бомбежек Йемена США и Великобританией хуситы объявили своими военными целями их корабли.

https://ria.ru/20240211/konflikt-1926723678.html

https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html

https://ria.ru/20240302/sukhogruz-1930694023.html

https://ria.ru/20240227/konflikty-1929861216.html

йемен

сша

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

йемен, сша, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире