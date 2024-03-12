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США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
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01:14 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/yemen-1932398506.html
США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ
США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ
США и Великобритания в течение понедельника нанесли не менее 15 авиаударов по территории Йемена, подконтрольной шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам),... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:14
2024-03-12T01:14
йемен
сша
красное море
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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ДОХА, 12 мар - РИА Новости. США и Великобритания в течение понедельника нанесли не менее 15 авиаударов по территории Йемена, подконтрольной шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам), передал йеменский телеканал "Аль-Масира". По его информации, некоторое время назад американо-британская авиация совершила пять налетов на район Тахия в провинции Саада на севере Йемена. Кроме того, они нанесли порядка 13 ударов по западу Йемена, больше всего ударов пришлось по провинции Ходейда на Красном море, откуда, как считают США, хуситы ведут нападения на суда. В понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф. Позднее управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее. В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. После начала бомбежек Йемена США и Великобританией хуситы объявили своими военными целями их корабли.
https://ria.ru/20240211/konflikt-1926723678.html
https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html
https://ria.ru/20240302/sukhogruz-1930694023.html
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йемен, сша, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Йемен, США, Красное море, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
США и Британия нанесли за день не менее 15 ударов по Йемену, сообщили СМИ

"Аль-Масира": США и Британия за день не менее 15 авиаударов по территории Йемена

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. США и Великобритания в течение понедельника нанесли не менее 15 авиаударов по территории Йемена, подконтрольной шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам), передал йеменский телеканал "Аль-Масира".
По его информации, некоторое время назад американо-британская авиация совершила пять налетов на район Тахия в провинции Саада на севере Йемена.
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Кроме того, они нанесли порядка 13 ударов по западу Йемена, больше всего ударов пришлось по провинции Ходейда на Красном море, откуда, как считают США, хуситы ведут нападения на суда.
В понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф.
Позднее управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее.
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В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
После начала бомбежек Йемена США и Великобританией хуситы объявили своими военными целями их корабли.
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