Рейтинг@Mail.ru
Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:45 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/yarmarka-1932542410.html
Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье
Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2024
Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье
Свыше 200 предприятий представят вакансии на подмосковном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в регионе с 10 по 12 апреля, сообщила... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:45
2024-03-12T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
раменское
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869825123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_844de4446d37f6813a8fe5f33fa9eef3.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Свыше 200 предприятий представят вакансии на подмосковном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в регионе с 10 по 12 апреля, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. "Свыше 200 предприятий региона представят вакансии на крупнейшей ярмарке трудоустройства. Мы предусмотрели как очный формат на шести крупнейших площадках и удобный онлайн формат", — отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет с 10 по 12 апреля в Подмосковье. Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, в дни проведения Всероссийской ярмарки вакансий для соискателей и работодателей откроют свои двери площадки в городах с высокой кадровой потребностью в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске. "В рамках мероприятия работодатели презентуют свои предприятия, условия труда, выпускаемую продукцию, социально-бытовые условия, а образовательные организации познакомят с образовательными программами. …На площадках ярмарки пройдут лекции, выступления спикеров и экспертов на темы профессионального развития, построения карьеры и открытия своего дела, "Моя первая работа", "Работа после длительного перерыва", а также лекции по различным сферам бизнеса", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914057446.html
московская область (подмосковье)
мытищи
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869825123_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea00212ee2d8253e4dba60d3e7078443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мытищи, раменское, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Раменское, Людмила Болатаева

Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПосетительница и сотрудница на всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Посетительница и сотрудница на всероссийской ярмарке трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Посетительница и сотрудница на всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Свыше 200 предприятий представят вакансии на подмосковном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в регионе с 10 по 12 апреля, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«
"Свыше 200 предприятий региона представят вакансии на крупнейшей ярмарке трудоустройства. Мы предусмотрели как очный формат на шести крупнейших площадках и удобный онлайн формат", — отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет с 10 по 12 апреля в Подмосковье. Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, в дни проведения Всероссийской ярмарки вакансий для соискателей и работодателей откроют свои двери площадки в городах с высокой кадровой потребностью в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске.
"В рамках мероприятия работодатели презентуют свои предприятия, условия труда, выпускаемую продукцию, социально-бытовые условия, а образовательные организации познакомят с образовательными программами. …На площадках ярмарки пройдут лекции, выступления спикеров и экспертов на темы профессионального развития, построения карьеры и открытия своего дела, "Моя первая работа", "Работа после длительного перерыва", а также лекции по различным сферам бизнеса", - отметили в пресс-службе.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Почти 40 тысяч вакансий на производстве открыто в Подмосковье
6 декабря 2023, 10:56
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиРаменскоеЛюдмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала