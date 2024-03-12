https://ria.ru/20240312/yarmarka-1932542410.html

Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье

Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2024

Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье

Свыше 200 предприятий представят вакансии на подмосковном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в регионе с 10 по 12 апреля, сообщила... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:45

2024-03-12T16:45

2024-03-12T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

раменское

людмила болатаева

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Свыше 200 предприятий представят вакансии на подмосковном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет в регионе с 10 по 12 апреля, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. "Свыше 200 предприятий региона представят вакансии на крупнейшей ярмарке трудоустройства. Мы предусмотрели как очный формат на шести крупнейших площадках и удобный онлайн формат", — отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет с 10 по 12 апреля в Подмосковье. Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, в дни проведения Всероссийской ярмарки вакансий для соискателей и работодателей откроют свои двери площадки в городах с высокой кадровой потребностью в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске. "В рамках мероприятия работодатели презентуют свои предприятия, условия труда, выпускаемую продукцию, социально-бытовые условия, а образовательные организации познакомят с образовательными программами. …На площадках ярмарки пройдут лекции, выступления спикеров и экспертов на темы профессионального развития, построения карьеры и открытия своего дела, "Моя первая работа", "Работа после длительного перерыва", а также лекции по различным сферам бизнеса", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914057446.html

московская область (подмосковье)

мытищи

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мытищи, раменское, людмила болатаева