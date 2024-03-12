Рейтинг@Mail.ru
Путин посетит Якутию в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 12.03.2024 (обновлено: 18:45 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/yakutiya-1932571981.html
Путин посетит Якутию в ближайшее время
Путин посетит Якутию в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024
Путин посетит Якутию в ближайшее время
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:34
2024-03-12T18:45
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию."Мы как и договорились, в ближайшее время я к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики (Якутия - ред.) обсудить, какие именно вопросы будем обсуждать с ним на месте вот по тому плану, о котором мы сейчас сказали, о плане развития республики. Мы с ним обсудим, наметим вот эти основные точки. И я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время я у вас буду", — сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
https://ria.ru/20240312/konkurs-1932569153.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин посетит Якутию в ближайшее время

Путин в Якутии проведет встречу с главой региона

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию.
"Мы как и договорились, в ближайшее время я к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики (Якутия - ред.) обсудить, какие именно вопросы будем обсуждать с ним на месте вот по тому плану, о котором мы сейчас сказали, о плане развития республики. Мы с ним обсудим, наметим вот эти основные точки. И я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время я у вас буду", — сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"
Вчера, 18:25
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала