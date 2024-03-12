https://ria.ru/20240312/yakutiya-1932571981.html

Путин посетит Якутию в ближайшее время

Путин посетит Якутию в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024

Путин посетит Якутию в ближайшее время

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:34

2024-03-12T18:34

2024-03-12T18:45

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию."Мы как и договорились, в ближайшее время я к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики (Якутия - ред.) обсудить, какие именно вопросы будем обсуждать с ним на месте вот по тому плану, о котором мы сейчас сказали, о плане развития республики. Мы с ним обсудим, наметим вот эти основные точки. И я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время я у вас буду", — сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20240312/konkurs-1932569153.html

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россия, владимир путин, политика