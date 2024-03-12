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Путин посетит Якутию в ближайшее время
Путин посетит Якутию в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024
Путин посетит Якутию в ближайшее время
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:34
2024-03-12T18:34
2024-03-12T18:45
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию."Мы как и договорились, в ближайшее время я к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики (Якутия - ред.) обсудить, какие именно вопросы будем обсуждать с ним на месте вот по тому плану, о котором мы сейчас сказали, о плане развития республики. Мы с ним обсудим, наметим вот эти основные точки. И я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время я у вас буду", — сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин посетит Якутию в ближайшее время
Путин в Якутии проведет встречу с главой региона
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию.
"Мы как и договорились, в ближайшее время я к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики (Якутия - ред.) обсудить, какие именно вопросы будем обсуждать с ним на месте вот по тому плану, о котором мы сейчас сказали, о плане развития республики. Мы с ним обсудим, наметим вот эти основные точки. И я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время я у вас буду", — сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Путин поблагодарил глав регионов за помощь конкурсу "Лидеры России"