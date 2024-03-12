Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта
CC BY 4.0 / Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей Сорокин, ЯСИА / Автобусы (cropped) Якутия приобрела более 50 новых автобусов для автопарка общественного транспорта
Якутия приобрела более 50 новых автобусов для автопарка общественного транспорта
ЯКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Якутия приобрела более 50 новых автобусов для общественных перевозок, во вторник глава города Якутска, а также руководители ряда улусов республики получили ключи от техники, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев.
Ранее сообщалось о том, что в 2022 году перевозчики Якутска получили 100 новых автобусов. Технику закупили к 100-летию Якутской АССР. На субсидию по производству автобусов из федерального бюджета было предусмотрено 193 миллиона рублей, 120 миллионов рублей - из бюджета республики для первоначального платежа по лизингу.
Глава республики Айсен Николаев во вторник на Комсомольской площади города Якутска вручил главам городов и районов ключи от новых автобусов, предназначенных для общественных перевозок.
"Якутия приобрела 53 новых автобуса для автопарка общественного транспорта 17 муниципальных образований, сегодня их главы получили ключи от техники. Автобусы приобретены за счет специальных казначейских кредитов при поддержке нашего президента Владимира Путина. И мы продолжим эту работу, и по городу Якутску, и по другим крупным населенным пунктам. В целом за последние 2 года закуплено около 200 с лишним автобусов. Поставщики разные - Горьковский, Павловский, Курганский автозаводы... Техника вся отечественная", - рассказал министр.