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Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта - РИА Новости, 12.03.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:18 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/yakutiya-1932549068.html
Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта
Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта - РИА Новости, 12.03.2024
Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта
Якутия приобрела более 50 новых автобусов для общественных перевозок, во вторник глава города Якутска, а также руководители ряда улусов республики получили... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:18
2024-03-12T17:18
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
общественный транспорт
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ЯКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Якутия приобрела более 50 новых автобусов для общественных перевозок, во вторник глава города Якутска, а также руководители ряда улусов республики получили ключи от техники, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев. Ранее сообщалось о том, что в 2022 году перевозчики Якутска получили 100 новых автобусов. Технику закупили к 100-летию Якутской АССР. На субсидию по производству автобусов из федерального бюджета было предусмотрено 193 миллиона рублей, 120 миллионов рублей - из бюджета республики для первоначального платежа по лизингу. Глава республики Айсен Николаев во вторник на Комсомольской площади города Якутска вручил главам городов и районов ключи от новых автобусов, предназначенных для общественных перевозок. "Якутия приобрела 53 новых автобуса для автопарка общественного транспорта 17 муниципальных образований, сегодня их главы получили ключи от техники. Автобусы приобретены за счет специальных казначейских кредитов при поддержке нашего президента Владимира Путина. И мы продолжим эту работу, и по городу Якутску, и по другим крупным населенным пунктам. В целом за последние 2 года закуплено около 200 с лишним автобусов. Поставщики разные - Горьковский, Павловский, Курганский автозаводы... Техника вся отечественная", - рассказал министр.
https://ria.ru/20240312/obekty-1932481391.html
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якутск, айсен николаев, общественный транспорт
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Общественный транспорт

Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта

CC BY 4.0 / Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей Сорокин, ЯСИА / Автобусы (cropped) Якутия приобрела более 50 новых автобусов для автопарка общественного транспорта
Якутия приобрела более 50 новых автобусов для автопарка общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей Сорокин, ЯСИА / Автобусы (cropped)
Якутия приобрела более 50 новых автобусов для автопарка общественного транспорта
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Якутия приобрела более 50 новых автобусов для общественных перевозок, во вторник глава города Якутска, а также руководители ряда улусов республики получили ключи от техники, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев.
Ранее сообщалось о том, что в 2022 году перевозчики Якутска получили 100 новых автобусов. Технику закупили к 100-летию Якутской АССР. На субсидию по производству автобусов из федерального бюджета было предусмотрено 193 миллиона рублей, 120 миллионов рублей - из бюджета республики для первоначального платежа по лизингу.
В Якутии одновременно открыли 12 объектов по нацпроектам, из них 6 – в сфере образования - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Вчера, 13:10
Глава республики Айсен Николаев во вторник на Комсомольской площади города Якутска вручил главам городов и районов ключи от новых автобусов, предназначенных для общественных перевозок.
"Якутия приобрела 53 новых автобуса для автопарка общественного транспорта 17 муниципальных образований, сегодня их главы получили ключи от техники. Автобусы приобретены за счет специальных казначейских кредитов при поддержке нашего президента Владимира Путина. И мы продолжим эту работу, и по городу Якутску, и по другим крупным населенным пунктам. В целом за последние 2 года закуплено около 200 с лишним автобусов. Поставщики разные - Горьковский, Павловский, Курганский автозаводы... Техника вся отечественная", - рассказал министр.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевОбщественный транспорт
 
 
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