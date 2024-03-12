https://ria.ru/20240312/yakutiya-1932549068.html

Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта

Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта - РИА Новости, 12.03.2024

Якутия приобрела более 50 автобусов для автопарка общественного транспорта

Якутия приобрела более 50 новых автобусов для общественных перевозок, во вторник глава города Якутска, а также руководители ряда улусов республики получили... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:18

2024-03-12T17:18

2024-03-12T17:18

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

общественный транспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932549649_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_f9d0710febb8174261ff339cc4c0fc85.jpg

ЯКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Якутия приобрела более 50 новых автобусов для общественных перевозок, во вторник глава города Якутска, а также руководители ряда улусов республики получили ключи от техники, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев. Ранее сообщалось о том, что в 2022 году перевозчики Якутска получили 100 новых автобусов. Технику закупили к 100-летию Якутской АССР. На субсидию по производству автобусов из федерального бюджета было предусмотрено 193 миллиона рублей, 120 миллионов рублей - из бюджета республики для первоначального платежа по лизингу. Глава республики Айсен Николаев во вторник на Комсомольской площади города Якутска вручил главам городов и районов ключи от новых автобусов, предназначенных для общественных перевозок. "Якутия приобрела 53 новых автобуса для автопарка общественного транспорта 17 муниципальных образований, сегодня их главы получили ключи от техники. Автобусы приобретены за счет специальных казначейских кредитов при поддержке нашего президента Владимира Путина. И мы продолжим эту работу, и по городу Якутску, и по другим крупным населенным пунктам. В целом за последние 2 года закуплено около 200 с лишним автобусов. Поставщики разные - Горьковский, Павловский, Курганский автозаводы... Техника вся отечественная", - рассказал министр.

https://ria.ru/20240312/obekty-1932481391.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, айсен николаев, общественный транспорт