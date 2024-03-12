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В крымском зоопарке родились два редких ягненка - РИА Новости, 12.03.2024
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14:48 12.03.2024 (обновлено: 15:35 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/yagnyata-1932511835.html
В крымском зоопарке родились два редких ягненка
В крымском зоопарке родились два редких ягненка - РИА Новости, 12.03.2024
В крымском зоопарке родились два редких ягненка
Два ягненка редкой породы родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:48
2024-03-12T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Два ягненка редкой породы родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "У овец святого Якоба родились два детеныша. Это диковинка, мы не ожидали от них такого", — сказал он. По его словам, овцы святого Якоба — уникальная порода, отличающаяся характерной чертой — двумя парами рогов: верхними и нижними.
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республика крым
Хорошие новости, Республика Крым
В крымском зоопарке родились два редких ягненка

В крымском зоопарке у редкой породы овец святого Якоба родились два ягненка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЯгненок
Ягненок - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ягненок. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Два ягненка редкой породы родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
"У овец святого Якоба родились два детеныша. Это диковинка, мы не ожидали от них такого", — сказал он.
По его словам, овцы святого Якоба — уникальная порода, отличающаяся характерной чертой — двумя парами рогов: верхними и нижними.
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Хорошие новостиРеспублика Крым
 
 
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