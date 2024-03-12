https://ria.ru/20240312/yagnyata-1932511835.html

В крымском зоопарке родились два редких ягненка

В крымском зоопарке родились два редких ягненка - РИА Новости, 12.03.2024

В крымском зоопарке родились два редких ягненка

Два ягненка редкой породы родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:48

2024-03-12T14:48

2024-03-12T15:35

хорошие новости

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Два ягненка редкой породы родились в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "У овец святого Якоба родились два детеныша. Это диковинка, мы не ожидали от них такого", — сказал он. По его словам, овцы святого Якоба — уникальная порода, отличающаяся характерной чертой — двумя парами рогов: верхними и нижними.

https://ria.ru/20240301/kengurenok-1930538044.html

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