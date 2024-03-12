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Захарова рассказала, как выступления Байдена могут влиять на имидж США
Захарова рассказала, как выступления Байдена могут влиять на имидж США - РИА Новости, 12.03.2024
Захарова рассказала, как выступления Байдена могут влиять на имидж США
Если бы средства массовой информации хотели создать негативный образ США, они бы круглые сутки "крутили" выступления президента Джо Байдена, заявила официальный РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:00
2024-03-12T21:00
2024-03-12T21:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Если бы средства массовой информации хотели создать негативный образ США, они бы круглые сутки "крутили" выступления президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя американский доклад о "подрывной" работе российских СМИ. В ранее опубликованном отчете американского Южного командования говорилось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе. "Если бы российские или любые другие СМИ хотели бы создать негативный образ Вашингтона, они не тратились бы ни на репортажи, ни на документалистику, а просто крутили 24/7 выступления Байдена", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По мнению командования, Соединенные Штаты предстают в образе "жадного и империалистического государства, нацеленного на максимальном извлечении ресурсов из континента". По оценкам военных, стремление России "продвигать достоинства многополярного мира" среди государств в Центральной и Южной Америке нацелено на разрушение отношений между США и их партнерами в регионе. В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция РФ в инфопространстве Латинской Америки является одной из наиболее мощных в регионе, представляя угрозу для интересов США за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html
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сша, россия, европарламент, мария захарова, джо байден, латинская америка, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Европарламент, Мария Захарова, Джо Байден, Латинская Америка, Министерство обороны США, В мире
Захарова рассказала, как выступления Байдена могут влиять на имидж США
Захарова: для негативного образ США в СМИ достаточно крутить выступления Байдена
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Если бы средства массовой информации хотели создать негативный образ США, они бы круглые сутки "крутили" выступления президента Джо Байдена, заявила официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова, комментируя американский доклад о "подрывной" работе российских СМИ.
В ранее опубликованном отчете американского Южного командования говорилось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.
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"Если бы российские или любые другие СМИ хотели бы создать негативный образ Вашингтона, они не тратились бы ни на репортажи, ни на документалистику, а просто крутили 24/7 выступления Байдена", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению командования, Соединенные Штаты предстают в образе "жадного и империалистического государства, нацеленного на максимальном извлечении ресурсов из континента". По оценкам военных, стремление России "продвигать достоинства многополярного мира" среди государств в Центральной и Южной Америке нацелено на разрушение отношений между США и их партнерами в регионе.
В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция РФ в инфопространстве Латинской Америки является одной из наиболее мощных в регионе, представляя угрозу для интересов США за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
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