https://ria.ru/20240312/vystavka-1932502127.html

Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове

Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове - РИА Новости, 12.03.2024

Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове

Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:26

2024-03-12T14:26

2024-03-12T14:26

кемеровская область

кемерово

россия

сергей цивилев

владимир путин

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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кемерове организована выставка карьерной техники ПАО "Камаз". О презентации лучших образцов современных самосвалов для угледобывающих предприятий Кузбасса договорились в феврале", – говорится в сообщении. "Кузбасс превращается в полигон для разработки российских технологий и новой техники для горнорудной промышленности России и дружественных стран. В этом плане на нашем регионе лежит особая ответственность и есть огромная поддержка со стороны президента страны Владимира Путина. Он поставил четкую задачу — обеспечить технологический суверенитет России. Мы несколько лет к этому шли, "Камаз" совместно с нашим научно-образовательным центром и предприятиями угольной промышленности разработал новые типы машин для отрасли. Сегодня они представлены на выставке. Вы сможете оценить их в работе и что особенно важно — дать рекомендации по улучшению", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Глава региона отметил, что сейчас главное — внедрение, обслуживание и серийное изготовление новых образцов техники. Он напомнил, что планируется создание центра продаж и сервисного обслуживания, ремонта автомобилей марки "Камаз в Белове. Уточняется, что на территории у Ледового дворца "Кузбасс" представлена карьерная самосвальная и вездеходная автотехника предприятия. Предприятия региона могут оценить жесткорамные карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 тонн семейства "Атлант" и свыше 90 тонн семейства "Юпитер", в том числе автономные бескабинные карьерные самосвалы "Юпитер 30" и "Атлант-робот". Компания доставила в регион шарнирно-сочлененные самосвалы (семейство "Геркулес"), снегоболотоходы (семейство "Арктика") и вахтовый автобус "Торос".

https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html

https://ria.ru/20240306/zavod-1931440749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, кемерово, россия, сергей цивилев, владимир путин