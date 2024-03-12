https://ria.ru/20240312/vystavka-1932502127.html
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове - РИА Новости, 12.03.2024
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:26
2024-03-12T14:26
2024-03-12T14:26
кемеровская область
кемерово
россия
сергей цивилев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932502889_0:82:1575:968_1920x0_80_0_0_80c2e68e64df226d29ac2ae2d33005f8.jpg
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кемерове организована выставка карьерной техники ПАО "Камаз". О презентации лучших образцов современных самосвалов для угледобывающих предприятий Кузбасса договорились в феврале", – говорится в сообщении. "Кузбасс превращается в полигон для разработки российских технологий и новой техники для горнорудной промышленности России и дружественных стран. В этом плане на нашем регионе лежит особая ответственность и есть огромная поддержка со стороны президента страны Владимира Путина. Он поставил четкую задачу — обеспечить технологический суверенитет России. Мы несколько лет к этому шли, "Камаз" совместно с нашим научно-образовательным центром и предприятиями угольной промышленности разработал новые типы машин для отрасли. Сегодня они представлены на выставке. Вы сможете оценить их в работе и что особенно важно — дать рекомендации по улучшению", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Глава региона отметил, что сейчас главное — внедрение, обслуживание и серийное изготовление новых образцов техники. Он напомнил, что планируется создание центра продаж и сервисного обслуживания, ремонта автомобилей марки "Камаз в Белове. Уточняется, что на территории у Ледового дворца "Кузбасс" представлена карьерная самосвальная и вездеходная автотехника предприятия. Предприятия региона могут оценить жесткорамные карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 тонн семейства "Атлант" и свыше 90 тонн семейства "Юпитер", в том числе автономные бескабинные карьерные самосвалы "Юпитер 30" и "Атлант-робот". Компания доставила в регион шарнирно-сочлененные самосвалы (семейство "Геркулес"), снегоболотоходы (семейство "Арктика") и вахтовый автобус "Торос".
https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html
https://ria.ru/20240306/zavod-1931440749.html
кемеровская область
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932502889_88:0:1488:1050_1920x0_80_0_0_016b6dba7aaa7c82712ea8acb316d261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, кемерово, россия, сергей цивилев, владимир путин
Кемеровская область, Кемерово, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По инициативе губернатора Сергея Цивилева
в Кемерове организована выставка карьерной техники ПАО "Камаз". О презентации лучших образцов современных самосвалов для угледобывающих предприятий Кузбасса договорились в феврале", – говорится в сообщении.
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе
"Кузбасс превращается в полигон для разработки российских технологий и новой техники для горнорудной промышленности России
и дружественных стран. В этом плане на нашем регионе лежит особая ответственность и есть огромная поддержка со стороны президента страны Владимира Путина
. Он поставил четкую задачу — обеспечить технологический суверенитет России. Мы несколько лет к этому шли, "Камаз" совместно с нашим научно-образовательным центром и предприятиями угольной промышленности разработал новые типы машин для отрасли. Сегодня они представлены на выставке. Вы сможете оценить их в работе и что особенно важно — дать рекомендации по улучшению", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Глава региона отметил, что сейчас главное — внедрение, обслуживание и серийное изготовление новых образцов техники. Он напомнил, что планируется создание центра продаж и сервисного обслуживания, ремонта автомобилей марки "Камаз в Белове.
Завод по глубокой переработке молока построят в Кузбассе
Уточняется, что на территории у Ледового дворца "Кузбасс" представлена карьерная самосвальная и вездеходная автотехника предприятия. Предприятия региона могут оценить жесткорамные карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 тонн семейства "Атлант" и свыше 90 тонн семейства "Юпитер", в том числе автономные бескабинные карьерные самосвалы "Юпитер 30" и "Атлант-робот". Компания доставила в регион шарнирно-сочлененные самосвалы (семейство "Геркулес"), снегоболотоходы (семейство "Арктика") и вахтовый автобус "Торос".
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
1 из 2
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
2 из 2
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
1 из 2
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
2 из 2