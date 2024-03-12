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Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове - РИА Новости, 12.03.2024
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14:26 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/vystavka-1932502127.html
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове - РИА Новости, 12.03.2024
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:26
2024-03-12T14:26
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кемерово
россия
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кемерове организована выставка карьерной техники ПАО "Камаз". О презентации лучших образцов современных самосвалов для угледобывающих предприятий Кузбасса договорились в феврале", – говорится в сообщении. "Кузбасс превращается в полигон для разработки российских технологий и новой техники для горнорудной промышленности России и дружественных стран. В этом плане на нашем регионе лежит особая ответственность и есть огромная поддержка со стороны президента страны Владимира Путина. Он поставил четкую задачу — обеспечить технологический суверенитет России. Мы несколько лет к этому шли, "Камаз" совместно с нашим научно-образовательным центром и предприятиями угольной промышленности разработал новые типы машин для отрасли. Сегодня они представлены на выставке. Вы сможете оценить их в работе и что особенно важно — дать рекомендации по улучшению", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Глава региона отметил, что сейчас главное — внедрение, обслуживание и серийное изготовление новых образцов техники. Он напомнил, что планируется создание центра продаж и сервисного обслуживания, ремонта автомобилей марки "Камаз в Белове. Уточняется, что на территории у Ледового дворца "Кузбасс" представлена карьерная самосвальная и вездеходная автотехника предприятия. Предприятия региона могут оценить жесткорамные карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 тонн семейства "Атлант" и свыше 90 тонн семейства "Юпитер", в том числе автономные бескабинные карьерные самосвалы "Юпитер 30" и "Атлант-робот". Компания доставила в регион шарнирно-сочлененные самосвалы (семейство "Геркулес"), снегоболотоходы (семейство "Арктика") и вахтовый автобус "Торос".
https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html
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кемеровская область, кемерово, россия, сергей цивилев, владимир путин
Кемеровская область, Кемерово, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин

Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове

© Фото : Администрация Правительства КузбассаВыставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО Камаз в Кемерове - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" организована в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кемерове организована выставка карьерной техники ПАО "Камаз". О презентации лучших образцов современных самосвалов для угледобывающих предприятий Кузбасса договорились в феврале", – говорится в сообщении.
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"Кузбасс превращается в полигон для разработки российских технологий и новой техники для горнорудной промышленности России и дружественных стран. В этом плане на нашем регионе лежит особая ответственность и есть огромная поддержка со стороны президента страны Владимира Путина. Он поставил четкую задачу — обеспечить технологический суверенитет России. Мы несколько лет к этому шли, "Камаз" совместно с нашим научно-образовательным центром и предприятиями угольной промышленности разработал новые типы машин для отрасли. Сегодня они представлены на выставке. Вы сможете оценить их в работе и что особенно важно — дать рекомендации по улучшению", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Глава региона отметил, что сейчас главное — внедрение, обслуживание и серийное изготовление новых образцов техники. Он напомнил, что планируется создание центра продаж и сервисного обслуживания, ремонта автомобилей марки "Камаз в Белове.
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Уточняется, что на территории у Ледового дворца "Кузбасс" представлена карьерная самосвальная и вездеходная автотехника предприятия. Предприятия региона могут оценить жесткорамные карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 тонн семейства "Атлант" и свыше 90 тонн семейства "Юпитер", в том числе автономные бескабинные карьерные самосвалы "Юпитер 30" и "Атлант-робот". Компания доставила в регион шарнирно-сочлененные самосвалы (семейство "Геркулес"), снегоболотоходы (семейство "Арктика") и вахтовый автобус "Торос".
© Фото : Администрация Правительства КузбассаВыставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО Камаз в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
1 из 2
© Фото : Администрация Правительства КузбассаВыставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО Камаз в Кемерове
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
2 из 2
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
1 из 2
Выставка карьерной техники ПАО "Камаз" в Кемерове
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
2 из 2
 
Кемеровская областьКемеровоРоссияСергей ЦивилевВладимир Путин
 
 
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