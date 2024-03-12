https://ria.ru/20240312/vozhdenie-1932549863.html

В Финляндии водителей машин с российскими номерами ждут новые ограничения

В Финляндии водителей машин с российскими номерами ждут новые ограничения - РИА Новости, 12.03.2024

В Финляндии водителей машин с российскими номерами ждут новые ограничения

В Финляндии водители автомобилей с российскими регистрационными знаками должны будут предъявлять соответствующие документы, подтверждающие их право управлять... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:11

2024-03-12T17:11

2024-03-12T17:33

финляндия

россия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В Финляндии водители автомобилей с российскими регистрационными знаками должны будут предъявлять соответствующие документы, подтверждающие их право управлять автомобилем в стране после вступления в силу запрета на въезд, сообщает таможня страны. Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России."С субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны будут подтвердить в надзорных органах, что они имеют право управлять автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь при себе эти документы, чтобы в случае необходимости можно было доказать свое право на использование автомобиля с российскими регистрационными знаками", – приводятся слова руководителя отдела контроля Сами Ракшита в сообщении таможни.Право пользования автомобилем с российскими номерами сохраняется у студентов финских вузов на дневном отделении, а также у лиц, работающих по срочному трудовому договору, чьи автомобили были ввезены в Финляндию до запрета на въезд, сказано в сообщении таможни.Исключение сделано также для автомобилей, которые на основании постановления ЕС о санкциях могут временно въезжать в Финляндию и, соответственно, легально находиться в ней с российскими регистрационными знаками. К ним относятся автомобили, принадлежащие гражданину ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающему в России, или члену его семьи, автомобили с дипломатическими номерами и автомобили лиц, въезжающих в Финляндию по гуманитарным соображениям, отмечает таможня.Если автомобиль с российскими номерами будет незаконно находиться на территории Финляндии, водителям может грозить, в частности, взимание таможенных пошлин, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС, уточняет ведомство.Ведомство не располагает информацией о количестве автомобилей с российской регистрацией, в настоящее время находящихся в Финляндии, уточняется в сообщении.Финляндия с 16 сентября 2023 года реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20240312/finlyandiya-1932334930.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире