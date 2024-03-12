https://ria.ru/20240312/voronezhskaya_oblast-1932410550.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.03.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:34

2024-03-12T06:34

2024-03-12T06:39

специальная военная операция на украине

украина

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронеж

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал об уничтожении над Воронежем беспилотника."Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы... Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

украина

воронежская область

воронеж

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украина, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж