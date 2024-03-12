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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 12.03.2024 (обновлено: 06:39 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/voronezhskaya_oblast-1932410550.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:34
2024-03-12T06:39
специальная военная операция на украине
украина
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронеж
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал об уничтожении над Воронежем беспилотника."Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы... Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
украина
воронежская область
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украина, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж
Специальная военная операция на Украине, Украина, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронеж
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев объявил в Воронежской области опасность атаки украинского БПЛА

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее глава региона сообщал об уничтожении над Воронежем беспилотника.
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"Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы... Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронеж
 
 
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