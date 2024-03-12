https://ria.ru/20240312/voronezhskaya_oblast-1932410550.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:34
2024-03-12T06:34
2024-03-12T06:39
специальная военная операция на украине
украина
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_eada6a2f204ce25d01814810f2649d17.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал об уничтожении над Воронежем беспилотника."Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы... Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
украина
воронежская область
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_278:0:2723:1834_1920x0_80_0_0_491549750cad543467b6df462b77aab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж
Специальная военная операция на Украине, Украина, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронеж
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев объявил в Воронежской области опасность атаки украинского БПЛА