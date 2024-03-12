https://ria.ru/20240312/voennye-1932606039.html

США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину

США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину - РИА Новости, 12.03.2024

США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину

США по-прежнему не планируют отправку американских военных на Украину, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:42

2024-03-12T21:42

2024-03-12T21:42

в мире

украина

нато

джейк салливан

йенс столтенберг

сша

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США по-прежнему не планируют отправку американских военных на Украину, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. "У США не будет военных на Украине. Мы не намерены и не планируем это делать", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует направлять войска на Украину, и посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону консультироваться по важным вопросам с НАТО и его членами. Макрон сообщал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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сша

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в мире, украина, нато, джейк салливан, йенс столтенберг, сша, франция