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США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину - РИА Новости, 12.03.2024
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21:42 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/voennye-1932606039.html
США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину
США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину - РИА Новости, 12.03.2024
США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину
США по-прежнему не планируют отправку американских военных на Украину, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:42
2024-03-12T21:42
в мире
украина
нато
джейк салливан
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США по-прежнему не планируют отправку американских военных на Украину, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. "У США не будет военных на Украине. Мы не намерены и не планируем это делать", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует направлять войска на Украину, и посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону консультироваться по важным вопросам с НАТО и его членами. Макрон сообщал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
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в мире, украина, нато, джейк салливан, йенс столтенберг, сша, франция
В мире, Украина, НАТО, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, США, Франция
США утверждают, что не планируют отправлять военных на Украину

Белый дом: США не планируют отправлять военных на Украину

© U.S. Army photo by 1st Lt. Ellen C. Brabo, 2d Cavalry RegimentВоенная техника американских военных
Военная техника американских военных
© U.S. Army photo by 1st Lt. Ellen C. Brabo, 2d Cavalry Regiment
Военная техника американских военных. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США по-прежнему не планируют отправку американских военных на Украину, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"У США не будет военных на Украине. Мы не намерены и не планируем это делать", - сообщил он журналистам на брифинге.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует направлять войска на Украину, и посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону консультироваться по важным вопросам с НАТО и его членами.
Макрон сообщал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
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В миреУкраинаНАТОДжейк СалливанЙенс СтолтенбергСШАФранция
 
 
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