https://ria.ru/20240312/voditel-1932543460.html
В Дагестане водителей из свадебного картежа накажут за опасную езду
В Дагестане водителей из свадебного картежа накажут за опасную езду - РИА Новости, 12.03.2024
В Дагестане водителей из свадебного картежа накажут за опасную езду
Административные материалы составили в Дагестане на троих водителей, выполнявших опасные маневры в составе свадебного картежа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:48
2024-03-12T16:48
2024-03-12T16:48
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 12 мар - РИА Новости. Административные материалы составили в Дагестане на троих водителей, выполнявших опасные маневры в составе свадебного картежа, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции МВД по республике. Ранее в сети распространялось видео, на котором на дорогах Дагестана иномарки из свадебного картежа "виляют", выезжают на встречную полосу, дрифтуют. "Установлены участники нашумевшего в сети интернет видеоролика, на котором водители автомобилей Hyundai Solaris, Infinity M45 и Mercedes-Benz, следуя в составе свадебного кортежа, грубо нарушают правила дорожного движения… В отношении всех трех водителей – жителей Махачкалы 23 и 29 лет и 20-летнего жителя Каспийска – составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения", – говорится в сообщении. На водителя Mercedes-Benz также составили административные материалы за умышленное создание помех в дорожном движении, управление автомобилем без регистрационных документов на машину и повторное управление не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем.
https://ria.ru/20240310/dtp-1932159764.html
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махачкала, происшествия, каспийск, россия, mercedes
Махачкала, Происшествия, Каспийск, Россия, Mercedes
В Дагестане водителей из свадебного картежа накажут за опасную езду
В Дагестане троих водителей из свадебного картежа накажут за опасную езду