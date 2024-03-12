https://ria.ru/20240312/ukraina-1932611764.html

Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине

Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024

Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине

Вашингтон действительно передаст Киеву новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 млн долларов, сообщил на брифинге помощник... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:10

2024-03-12T21:10

2024-03-12T23:42

специальная военная операция на украине

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джейк салливан

джо байден

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Вашингтон действительно передаст Киеву новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 млн долларов, сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в 300 миллионов долларов для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд", - заявил Салливан.По его словам, в новый пакет войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS.Салливан также добавил, что ВСУ в сложившихся условиях приходится экономить боеприпасы, а Штаты не могут отправить вооружения Киеву без ущерба для своей боеготовности, пока конгресс отказывается соглашаться на новый транш для Украины.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, джейк салливан, джо байден, вооруженные силы украины