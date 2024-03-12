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Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 12.03.2024 (обновлено: 23:42 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932611764.html
Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине
Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024
Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине
Вашингтон действительно передаст Киеву новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 млн долларов, сообщил на брифинге помощник... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:10
2024-03-12T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
джейк салливан
джо байден
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Вашингтон действительно передаст Киеву новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 млн долларов, сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в 300 миллионов долларов для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд", - заявил Салливан.По его словам, в новый пакет войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS.Салливан также добавил, что ВСУ в сложившихся условиях приходится экономить боеприпасы, а Штаты не могут отправить вооружения Киеву без ущерба для своей боеготовности, пока конгресс отказывается соглашаться на новый транш для Украины.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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в мире, сша, киев, украина, джейк салливан, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Белый дом подтвердил отправку новой военной помощи Украине

Белый дом подтвердил планы по передаче Украине нового пакета военной помощи

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Вашингтон действительно передаст Киеву новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 млн долларов, сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в 300 миллионов долларов для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд", - заявил Салливан.
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По его словам, в новый пакет войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS.
Салливан также добавил, что ВСУ в сложившихся условиях приходится экономить боеприпасы, а Штаты не могут отправить вооружения Киеву без ущерба для своей боеготовности, пока конгресс отказывается соглашаться на новый транш для Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаДжейк СалливанДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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