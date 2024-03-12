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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсона
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсона - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсона
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, часть города осталась без электричества, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:25
2024-03-12T22:25
2024-03-12T22:25
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, часть города осталась без электричества, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне, в результате которых в части города исчезло электричество", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, херсон, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Херсон, Херсонская область , В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсона
"Страна": в Херсоне прогремели взрывы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, часть города осталась без электричества, сообщает украинское издание
"Страна".
"Сообщают о взрывах в Херсоне, в результате которых в части города исчезло электричество", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
России нужна тотальная милитаризация
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине