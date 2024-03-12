https://ria.ru/20240312/ukraina-1932587203.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 12.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В городе Кривой Рог во вторник прогремели взрывы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:59

2024-03-12T19:59

2024-03-12T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

россия

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В городе Кривой Рог во вторник прогремели взрывы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 19.08 по 19.44 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

россия

сумская область

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в мире, кривой рог, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины