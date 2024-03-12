https://ria.ru/20240312/ukraina-1932582960.html

СМИ: в конгрессе хотят проголосовать по Украине в обход регламента

СМИ: в конгрессе хотят проголосовать по Украине в обход регламента - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: в конгрессе хотят проголосовать по Украине в обход регламента

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон пытается предотвратить попытки конгрессменов вынести сенатский законопроект о выделении дополнительной помощи... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:28

2024-03-12T19:28

2024-03-12T19:28

в мире

украина

сша

россия

майк джонсон

сергей лавров

нато

капитолий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон пытается предотвратить попытки конгрессменов вынести сенатский законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рассмотрение в обход регламента, пишет издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии. "Спикер Майк Джонсон работает над тем, чтобы отменить любые петиции об освобождении в палате представителей, которых сейчас две", - говорится в публикации. Так называемая петиция об освобождении от процедуры в американском конгрессе позволяет принудительно вынести законопроект на рассмотрение палаты в обход спикера и без предварительного рассмотрения в профильном комитете. Для этого авторы петиции должны заручиться поддержкой более половины членов палаты. Данный инструмент крайне редко использовался конгрессменами - всего несколько раз за всю историю США. Как отмечает издание, Джонсон по-прежнему настаивает, что не определял сроков для рассмотрения законопроекта о новом финансировании Украины, однако подобная позиция ведет к противоречиям между ним и другими республиканцами. В частности, группа конгрессменов, включая бывшего агента ФБР и активного сторонника помощи Киеву Брайана Фицпатрика, в настоящее время уже собирает подписи сторонников предложенной ими петиции. "Фицпатрик и его союзники решили не давать Джонсону больше времени по Украине", - отмечают авторы публикации. В случае, если Джонсону не удастся им помешать и петиция об освобождении наберет не менее 218 голосов членов обеих партий, законопроект попадет на рассмотрение в палату представителей в обход Комитета по регламенту. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, майк джонсон, сергей лавров, нато, капитолий, фбр