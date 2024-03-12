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СМИ: в конгрессе хотят проголосовать по Украине в обход регламента
СМИ: в конгрессе хотят проголосовать по Украине в обход регламента - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: в конгрессе хотят проголосовать по Украине в обход регламента
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон пытается предотвратить попытки конгрессменов вынести сенатский законопроект о выделении дополнительной помощи... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:28
2024-03-12T19:28
2024-03-12T19:28
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон пытается предотвратить попытки конгрессменов вынести сенатский законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рассмотрение в обход регламента, пишет издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии. "Спикер Майк Джонсон работает над тем, чтобы отменить любые петиции об освобождении в палате представителей, которых сейчас две", - говорится в публикации. Так называемая петиция об освобождении от процедуры в американском конгрессе позволяет принудительно вынести законопроект на рассмотрение палаты в обход спикера и без предварительного рассмотрения в профильном комитете. Для этого авторы петиции должны заручиться поддержкой более половины членов палаты. Данный инструмент крайне редко использовался конгрессменами - всего несколько раз за всю историю США. Как отмечает издание, Джонсон по-прежнему настаивает, что не определял сроков для рассмотрения законопроекта о новом финансировании Украины, однако подобная позиция ведет к противоречиям между ним и другими республиканцами. В частности, группа конгрессменов, включая бывшего агента ФБР и активного сторонника помощи Киеву Брайана Фицпатрика, в настоящее время уже собирает подписи сторонников предложенной ими петиции. "Фицпатрик и его союзники решили не давать Джонсону больше времени по Украине", - отмечают авторы публикации. В случае, если Джонсону не удастся им помешать и петиция об освобождении наберет не менее 218 голосов членов обеих партий, законопроект попадет на рассмотрение в палату представителей в обход Комитета по регламенту. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, сша, россия, майк джонсон, сергей лавров, нато, капитолий, фбр
В мире, Украина, США, Россия, Майк Джонсон, Сергей Лавров, НАТО, Капитолий, ФБР
СМИ: в конгрессе хотят проголосовать по Украине в обход регламента
Punchbowl: конгрессмены хотят проголосовать по помощи Украине в обход регламента
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон пытается предотвратить попытки конгрессменов вынести сенатский законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рассмотрение в обход регламента, пишет издание
Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии.
"Спикер Майк Джонсон работает над тем, чтобы отменить любые петиции об освобождении в палате представителей, которых сейчас две", - говорится в публикации.
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Так называемая петиция об освобождении от процедуры в американском конгрессе позволяет принудительно вынести законопроект на рассмотрение палаты в обход спикера и без предварительного рассмотрения в профильном комитете. Для этого авторы петиции должны заручиться поддержкой более половины членов палаты. Данный инструмент крайне редко использовался конгрессменами - всего несколько раз за всю историю США.
Как отмечает издание, Джонсон по-прежнему настаивает, что не определял сроков для рассмотрения законопроекта о новом финансировании Украины, однако подобная позиция ведет к противоречиям между ним и другими республиканцами.
В частности, группа конгрессменов, включая бывшего агента ФБР
и активного сторонника помощи Киеву
Брайана Фицпатрика, в настоящее время уже собирает подписи сторонников предложенной ими петиции.
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"Фицпатрик и его союзники решили не давать Джонсону больше времени по Украине", - отмечают авторы публикации.
В случае, если Джонсону не удастся им помешать и петиция об освобождении наберет не менее 218 голосов членов обеих партий, законопроект попадет на рассмотрение в палату представителей в обход Комитета по регламенту.
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Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.