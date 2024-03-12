https://ria.ru/20240312/ukraina-1932542235.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 12.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:45

2024-03-12T16:45

2024-03-12T16:45

специальная военная операция на украине

харьков

россия

харьковская область

дмитрий песков

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник агентство РБК-Украина сообщило о взрыве в Харькове. "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что было три взрыва в Харьковском районе. С 16.05 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

харьковская область

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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины