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В Ростовской области отменили угрозу атаки беспилотников
В Ростовской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024
В Ростовской области отменили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил отбой угрозы атаки украинских дронов на Таганрог, сообщив, что воздушные цели уничтожены за пределами... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:47
2024-03-12T12:47
2024-03-12T12:47
специальная военная операция на украине
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ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил отбой угрозы атаки украинских дронов на Таганрог, сообщив, что воздушные цели уничтожены за пределами города, последствия на земле уточняются. Об этом он написал в Telegram-канале.Ранее глава Таганрога Андрей Фатеев заявил о налете украинских беспилотников на город. "В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами", - написал Голубев.
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таганрог, ростовская область, василий голубев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев, Безопасность
В Ростовской области отменили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Голубев: в Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников