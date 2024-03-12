https://ria.ru/20240312/udar-1932520832.html
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану - РИА Новости, 12.03.2024
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану
ВВС Израиля во вторник нанесли удары по командным центрам движения "Хезболлах" в глубине ливанской территории на востоке страны, что стало второй такой... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:26
2024-03-12T15:26
2024-03-12T15:26
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армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. ВВС Израиля во вторник нанесли удары по командным центрам движения "Хезболлах" в глубине ливанской территории на востоке страны, что стало второй такой операцией на значительном удалении от израильской границы за сутки, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В понедельник вечером ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлы" в долине Бекаа на востоке Ливана в ответ на ракетные обстрелы севера Израиля. Шиитское движение "Хезболла" заявило, что выпустило во вторник утром более 100 ракет по израильскому штабу и базе на севере Израиля. "В ответ на обстрелы севера Израиля, осуществленные террористической организацией "Хезболла" сегодня утром (вторник), истребители ЦАХАЛ недавно нанесли удар по двум военным командным центрам "Хезболлах" в районе Баальбека в глубине Ливана. "Хезболла" использовала эти объекты для хранения значительных активов, используемых для укрепления ее оружейного арсенала", - говорится в сообщении. Рост интенсивности взаимных обстрелов происходит на фоне заявлений израильских политиков о возможном скором начале операции в Ливане против движения "Хезболла". При этом, в Израиле неоднократно заявляли, что все еще есть возможность избежать эскалации и урегулировать конфликт дипломатическим путем. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240123/livan-1922880380.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бекаа
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бекаа
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану
ВВС Израиля ударили по востоку Ливана в ответ на обстрелы "Хезболлы"
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. ВВС Израиля во вторник нанесли удары по командным центрам движения "Хезболлах" в глубине ливанской территории на востоке страны, что стало второй такой операцией на значительном удалении от израильской границы за сутки, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В понедельник вечером ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлы" в долине Бекаа
на востоке Ливана
в ответ на ракетные обстрелы севера Израиля. Шиитское движение "Хезболла" заявило, что выпустило во вторник утром более 100 ракет по израильскому штабу и базе на севере Израиля.
Ливан предупредил Израиль, что война не покажется ему "пикником"
"В ответ на обстрелы севера Израиля, осуществленные террористической организацией "Хезболла" сегодня утром (вторник), истребители ЦАХАЛ недавно нанесли удар по двум военным командным центрам "Хезболлах" в районе Баальбека в глубине Ливана. "Хезболла" использовала эти объекты для хранения значительных активов, используемых для укрепления ее оружейного арсенала", - говорится в сообщении.
Рост интенсивности взаимных обстрелов происходит на фоне заявлений израильских политиков о возможном скором начале операции в Ливане против движения "Хезболла". При этом, в Израиле неоднократно заявляли, что все еще есть возможность избежать эскалации и урегулировать конфликт дипломатическим путем.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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