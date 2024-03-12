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Армия Израиля заявила об ударе по Ливану - РИА Новости, 12.03.2024
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15:26 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/udar-1932520832.html
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану - РИА Новости, 12.03.2024
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану
ВВС Израиля во вторник нанесли удары по командным центрам движения "Хезболлах" в глубине ливанской территории на востоке страны, что стало второй такой... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:26
2024-03-12T15:26
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бекаа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. ВВС Израиля во вторник нанесли удары по командным центрам движения "Хезболлах" в глубине ливанской территории на востоке страны, что стало второй такой операцией на значительном удалении от израильской границы за сутки, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В понедельник вечером ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлы" в долине Бекаа на востоке Ливана в ответ на ракетные обстрелы севера Израиля. Шиитское движение "Хезболла" заявило, что выпустило во вторник утром более 100 ракет по израильскому штабу и базе на севере Израиля. "В ответ на обстрелы севера Израиля, осуществленные террористической организацией "Хезболла" сегодня утром (вторник), истребители ЦАХАЛ недавно нанесли удар по двум военным командным центрам "Хезболлах" в районе Баальбека в глубине Ливана. "Хезболла" использовала эти объекты для хранения значительных активов, используемых для укрепления ее оружейного арсенала", - говорится в сообщении. Рост интенсивности взаимных обстрелов происходит на фоне заявлений израильских политиков о возможном скором начале операции в Ливане против движения "Хезболла". При этом, в Израиле неоднократно заявляли, что все еще есть возможность избежать эскалации и урегулировать конфликт дипломатическим путем. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240123/livan-1922880380.html
https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бекаа
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бекаа
Армия Израиля заявила об ударе по Ливану

ВВС Израиля ударили по востоку Ливана в ответ на обстрелы "Хезболлы"

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. ВВС Израиля во вторник нанесли удары по командным центрам движения "Хезболлах" в глубине ливанской территории на востоке страны, что стало второй такой операцией на значительном удалении от израильской границы за сутки, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В понедельник вечером ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлы" в долине Бекаа на востоке Ливана в ответ на ракетные обстрелы севера Израиля. Шиитское движение "Хезболла" заявило, что выпустило во вторник утром более 100 ракет по израильскому штабу и базе на севере Израиля.
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"В ответ на обстрелы севера Израиля, осуществленные террористической организацией "Хезболла" сегодня утром (вторник), истребители ЦАХАЛ недавно нанесли удар по двум военным командным центрам "Хезболлах" в районе Баальбека в глубине Ливана. "Хезболла" использовала эти объекты для хранения значительных активов, используемых для укрепления ее оружейного арсенала", - говорится в сообщении.
Рост интенсивности взаимных обстрелов происходит на фоне заявлений израильских политиков о возможном скором начале операции в Ливане против движения "Хезболла". При этом, в Израиле неоднократно заявляли, что все еще есть возможность избежать эскалации и урегулировать конфликт дипломатическим путем.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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