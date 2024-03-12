https://ria.ru/20240312/uchastniki-1932600368.html

Участники ВФМ-2024 из 32 стран прибыли на Ямал

Участники ВФМ-2024 из 32 стран прибыли на Ямал - РИА Новости, 12.03.2024

Участники ВФМ-2024 из 32 стран прибыли на Ямал

Участники из 32 стран приехали в Салехард в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, которая пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе с 12 РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:05

2024-03-12T21:05

2024-03-12T21:05

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

салехард

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Участники из 32 стран приехали в Салехард в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, которая пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе с 12 по 16 марта, сообщает правительство региона. "Участники регпрограммы познакомятся с культурой народов Севера, посетят достопримечательности и социально значимые объекты Салехарда и Лабытнанги. Каждый день будет посвящен определенной тематике", - говорится в сообщении. Так, в первый день участники узнают больше о культуре Ямала, посетят достопримечательности Салехарда и пересекут Полярный круг. Во второй день программы гости Ямала примут участие в стратегической сессии, посвященной экологии, туризму и добровольчеству, на которой они обменяются практиками работы своих странах по этим направлениям, а также создадут совместные проекты. На третий день, по данным властей, участники познакомятся с социально-экономическими объектами Салехарда, в том числе местным многопрофильным колледжем и Национальной библиотекой. Также в этот день для участников пройдет обзорная экскурсия по Лабытнанги и встреча с главой города. В заключительный день участники отправятся на стойбище коренных народов Севера, где для них будут подготовлены массовые катания на оленьих упряжках и трэколах. Также гости примут участие в национальных видах спорта, в том числе этнобиатлоне, мас-рестлинге и прыжках через нарты, добавили в правительстве. Всемирный фестиваль молодежи проходил в Сочи с 1 по 7 марта. Сейчас иностранные участники знакомятся с регионами страны. Региональные программы проходят в 30 субъектах по четырем тематическим маршрутам: "Жить и работать в России", "Дорога памяти", "Страна без границ", "Мы вернулись в Россию". Их разработка проходила под кураторством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, который является главой комиссии Госсовета по молодежной политике.

https://ria.ru/20240229/bashmet-1930285517.html

салехард

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), всемирный фестиваль молодежи — 2024