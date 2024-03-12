https://ria.ru/20240312/trevoga-1932539196.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога во вторник объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:36
2024-03-12T16:36
2024-03-12T16:36
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога во вторник объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 16.05 по 16.08 мск. Ранее во вторник тревогу объявили в ряде областей Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, в мире, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили тревогу в Полтавской и еще нескольких областях